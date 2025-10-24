Cuando buscamos zapatos cómodos y con estilo, solemos apostar por opciones seguras. Sin tacón, para caminar con mayor facilidad, los zapatos de Parfois que recuerdan a los que usaba tu abuela están de vuelta en tendencia. No pueden faltar en tu colección. Además, son elegantes, negros y cuentan con una tira decorada con cristales que los hace irresistibles.

Tienen unas características top que debes saber y no perder de vista. Una de las ventajas de estas bailarinas es que están en oferta. Al ser rebajas, las puedes comprar de forma mucho más barata. Parfois es una tienda donde los complementos son algunos de los mejores del mercado, y destaca tanto por sus zapatos como por sus bolsos que puedes combinar con las prendas de vestir que también vende.

Los zapatos de Parfois que te quitan el sentido

Debes saber que tales zapatos son tipo bailarinas de tela satinada. Entre sus señas, a destacar que la tira está en el empeine y es con cristales. Lleva punta ovalada, suela de goma, y plantilla acolchada para mayor comodidad.

Composición

Corte: 100% Poliéster

Forro: 50% Poliuretano, 50% Poliéster

Plantilla: 95% Poliuretano, 5% Poliéster

Suela: 100% Caucho

Completa tu look

En Parfois tienes otras prendas para poder complementar con las bailarinas más estilosas del momento:

Pendientes Gota – Acero Inoxidable

Nuestros artículos de acero inoxidable se caracterizan por ser resistentes al agua. Destacan por su durabilidad y resistencia, pues ni se oxidan ni se destiñen. En nuestra colección de acero inoxidable encontrarás los complementos ideales tanto para usar a diario como para ocasiones especiales.

Composición: 100% Acero inoxidable

Dimensiones cm: 4.5×2.2 (LxA)

Pantalón Vaquero Wide Leg

Pantalón vaquero recto de algodón. Cintura media. Efecto lavado. Composición: 80% Algodón, 20% algodón reciclado.

Gafas De Sol Rectangulares

Composición del Lente: 100% Acrílico

Composición de las Patillas: 95% Acero inoxidable, 5% Policarbonato

Composición del Marco: 100% Acero inoxidable

Categoría de Filtro: Grado 3

Protección UV: 100%

Declaration of conformity

Vestido Midi Fluido

Vestido midi fluido. Confeccionado con viscosa. Cuello redondo. Sin mangas. Composición: 42% modal, 41% poliéster, 17% viscosa.

Bolso Shopper Con Bandolera

Bolso shopper grande con textura. Incluye asa bandolera ajustable y extraíble. Compartimento principal con cierre de cremallera y cierre con imán en los laterales. Este bolso se puede personalizar.

Composición Exterior: 100% poliuretano

Forro: 95% poliéster, 5% poliuretano

EXTC1: 90% poliéster, 10% poliuretano

INTC1: 98% Poliéster, 2% Poliuretano

Dimensiones cm: 46.0×31.0x16.0 (LxAxA)

Longitud Asa (Min. – Max.): 25

Tipo de Abertura: Zipper

Chaleco De Punto Abierto

Chaleco de punto abierto con relieve. Manga corta. Cuello redondo. Composición: 46% algodón reciclado, 32% Poliéster, 22% poliéster reciclado.

Vestido Midi Fluido

Vestido midi fluido. Confeccionado con viscosa. Cuello redondo. Sin mangas. Composición: 42% modal, 41% poliéster, 17% viscosa.

Bailarinas en oferta

Si te gustan estos zapatos, estás de suerte porque ahora los compras en oferta. Si antes costaba 29.99 euros, las compras a un precio de 19.99 euros gracias al descuento del 33%.

Las tallas que quedan en la web, porque es un producto exclusivo online, van de la 36 a la 40.

Otras bailarinas de Parfois: zapatos de Parfois

Bailarinas De Piel Con Tira Al Tobillo

Bailarinas planas elaboradas en piel. Correa al tobillo con hebilla. Puntera redonda. Suela de goma. Plantilla acolchada para mayor comodidad.

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 100% piel vacuno

Plantilla: 100% piel vacuno

Suela: 100% caucho

Bailarinas De Piel Con Tachuelas

Bailarinas de piel lisas. Tira en el empeine con tachuelas y hebilla. Punta ovalada. Suela de goma.

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 100% piel vacuno

Plantilla: 100% piel vacuno

Suela: 100% caucho

Bailarina De Piel Con Lazo

Bailarinas de piel con lazo en el empeine. Plantilla interior para mayor comodidad. Puntera cuadrada. Suela de goma.

Corte: 100% piel vacuno

Forro: 100% piel vacuno

Plantilla: 100% piel vacuno

Suela: 100% caucho

Bailarinas Con Efecto Tweed

Bailarinas con tejido efecto tweed. Lazo y puntera ovalada. Tiradores traseros. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.

Corte: 90% poliéster, 10% poliuretano

Forro: 65% poliéster, 35% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% caucho

Bailarinas Con Brillo

Bailarinas con brillos. Tira en la parte delantera con hebilla. Punta ovalada. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.

Corte: 100% poliuretano

Forro: 60% poliéster, 40% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% caucho

Bailarinas Trenzadas Con Lazo

Bailarinas trenzadas con lazo. Puntera ovalada. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.

Corte: 100% poliéster

Forro: 60% poliéster, 40% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela: 100% caucho

Bailarinas De Terciopelo

Bailarinas de terciopelo. Cierre con hebilla y tira ajustable en el empeine. Puntera ovalada. Suela de goma.