Los llevaba tu abuela y ahora son la última moda: los zapatos de Parfois que no te vas a quitar
Cuando buscamos zapatos cómodos y con estilo, solemos apostar por opciones seguras. Sin tacón, para caminar con mayor facilidad, los zapatos de Parfois que recuerdan a los que usaba tu abuela están de vuelta en tendencia. No pueden faltar en tu colección. Además, son elegantes, negros y cuentan con una tira decorada con cristales que los hace irresistibles.
Tienen unas características top que debes saber y no perder de vista. Una de las ventajas de estas bailarinas es que están en oferta. Al ser rebajas, las puedes comprar de forma mucho más barata. Parfois es una tienda donde los complementos son algunos de los mejores del mercado, y destaca tanto por sus zapatos como por sus bolsos que puedes combinar con las prendas de vestir que también vende.
Los zapatos de Parfois que te quitan el sentido
Debes saber que tales zapatos son tipo bailarinas de tela satinada. Entre sus señas, a destacar que la tira está en el empeine y es con cristales. Lleva punta ovalada, suela de goma, y plantilla acolchada para mayor comodidad.
Composición
- Corte: 100% Poliéster
- Forro: 50% Poliuretano, 50% Poliéster
- Plantilla: 95% Poliuretano, 5% Poliéster
- Suela: 100% Caucho
Completa tu look
En Parfois tienes otras prendas para poder complementar con las bailarinas más estilosas del momento:
Pendientes Gota – Acero Inoxidable
Nuestros artículos de acero inoxidable se caracterizan por ser resistentes al agua. Destacan por su durabilidad y resistencia, pues ni se oxidan ni se destiñen. En nuestra colección de acero inoxidable encontrarás los complementos ideales tanto para usar a diario como para ocasiones especiales.
- Composición: 100% Acero inoxidable
- Dimensiones cm: 4.5×2.2 (LxA)
Pantalón Vaquero Wide Leg
Pantalón vaquero recto de algodón. Cintura media. Efecto lavado. Composición: 80% Algodón, 20% algodón reciclado.
Gafas De Sol Rectangulares
- Composición del Lente: 100% Acrílico
- Composición de las Patillas: 95% Acero inoxidable, 5% Policarbonato
- Composición del Marco: 100% Acero inoxidable
- Categoría de Filtro: Grado 3
- Protección UV: 100%
- Declaration of conformity
Vestido Midi Fluido
Vestido midi fluido. Confeccionado con viscosa. Cuello redondo. Sin mangas. Composición: 42% modal, 41% poliéster, 17% viscosa.
Bolso Shopper Con Bandolera
Bolso shopper grande con textura. Incluye asa bandolera ajustable y extraíble. Compartimento principal con cierre de cremallera y cierre con imán en los laterales. Este bolso se puede personalizar.
- Composición Exterior: 100% poliuretano
- Forro: 95% poliéster, 5% poliuretano
- EXTC1: 90% poliéster, 10% poliuretano
- INTC1: 98% Poliéster, 2% Poliuretano
- Dimensiones cm: 46.0×31.0x16.0 (LxAxA)
- Longitud Asa (Min. – Max.): 25
- Tipo de Abertura: Zipper
Chaleco De Punto Abierto
Chaleco de punto abierto con relieve. Manga corta. Cuello redondo. Composición: 46% algodón reciclado, 32% Poliéster, 22% poliéster reciclado.
Bailarinas en oferta
Si te gustan estos zapatos, estás de suerte porque ahora los compras en oferta. Si antes costaba 29.99 euros, las compras a un precio de 19.99 euros gracias al descuento del 33%.
Las tallas que quedan en la web, porque es un producto exclusivo online, van de la 36 a la 40.
Otras bailarinas de Parfois: zapatos de Parfois
Bailarinas De Piel Con Tira Al Tobillo
Bailarinas planas elaboradas en piel. Correa al tobillo con hebilla. Puntera redonda. Suela de goma. Plantilla acolchada para mayor comodidad.
- Corte: 100% piel vacuno
- Forro: 100% piel vacuno
- Plantilla: 100% piel vacuno
- Suela: 100% caucho
Bailarinas De Piel Con Tachuelas
Bailarinas de piel lisas. Tira en el empeine con tachuelas y hebilla. Punta ovalada. Suela de goma.
- Corte: 100% piel vacuno
- Forro: 100% piel vacuno
- Plantilla: 100% piel vacuno
- Suela: 100% caucho
Bailarina De Piel Con Lazo
Bailarinas de piel con lazo en el empeine. Plantilla interior para mayor comodidad. Puntera cuadrada. Suela de goma.
- Corte: 100% piel vacuno
- Forro: 100% piel vacuno
- Plantilla: 100% piel vacuno
- Suela: 100% caucho
Bailarinas Con Efecto Tweed
Bailarinas con tejido efecto tweed. Lazo y puntera ovalada. Tiradores traseros. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.
- Corte: 90% poliéster, 10% poliuretano
- Forro: 65% poliéster, 35% poliuretano
- Plantilla: 100% poliuretano
- Suela: 100% caucho
Bailarinas Con Brillo
Bailarinas con brillos. Tira en la parte delantera con hebilla. Punta ovalada. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.
- Corte: 100% poliuretano
- Forro: 60% poliéster, 40% poliuretano
- Plantilla: 100% poliuretano
- Suela: 100% caucho
Bailarinas Trenzadas Con Lazo
Bailarinas trenzadas con lazo. Puntera ovalada. Plantilla acolchada para mayor comodidad. Suela de goma.
- Corte: 100% poliéster
- Forro: 60% poliéster, 40% poliuretano
- Plantilla: 100% poliuretano
- Suela: 100% caucho
Bailarinas De Terciopelo
Bailarinas de terciopelo. Cierre con hebilla y tira ajustable en el empeine. Puntera ovalada. Suela de goma.
- Corte: 100% poliéster
- Forro: 100% poliéster
- Plantilla: 100% poliéster
- Suela: 100% caucho