Crece la familia de Sarkozy: nace su nieto, dos días después de entrar en prisión

El que fuera presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha entrado en prisión tras ser condenado por un delito de asociación ilícita ocurrido durante su campaña electoral de 2007. Como no podía ser de otra manera, la noticia ha supuesto una vorágine de reacciones en el país, al mismo tiempo que la familia del ex político se está enfrentando a un complicado momento. Sin embargo, en medio del revuelo, y cuando tan solo ha dormido dos noches en la cárcel de La Santé (París), Sarkozy ha recibido una muy buena noticia entre rejas. Y es que ha vuelto a ser abuelo.

Louis Sarkozy y Natali Husic acaban de dar la bienvenida a su primer hijo en común. Así lo han anunciado ellos mismo a través de sus redes sociales, donde han compartido una fotografía de la madre primeriza junto al recién nacido desde el hospital. «Hay tres maneras de alcanzar la inmortalidad, dijo el gran revolucionario cubano José Martí: plantar un árbol, escribir un libro, criar un hijo. Y ayer mi esposa y yo nos hicimos padres. Tenemos el placer de presentaros a nuestro hijo Sylla Nicolas Sarkozy. Que crezca, como sus homónimos, con fuerza y sabiduría», escribían.

Seguramente, en medio del huracán político que está aconteciendo en Francia y que ha situado en el punto de mira a la familia Sarkozy, este nacimiento haya supuesto un soplo de aire fresco para todos. Sobre todo para Nicolas, que se ha convertido en abuelo por tercera vez. Y es que cabe recordar que tiene dos nietos más: Solal y Lola, de 15 y 13 años. Ambos hijos de Jean Sarkozy, el primogénito del ex político.

Ahora ha sido el turno de Louis, el tercer hijo del ex presidente que nació fruto de su relación con Cecilia Ciganer. Louis nunca ha ocultado su férreo apoyo a su padre cuando salió a la luz la condena que debía cumplir. De hecho, fue el primero en publicar unas sentidas palabras al respecto. «Felices son los hijos de padres valientes, de padres grandes, buenos, justos y tiernos. Felices son los hijos de hombres honestos y rectos. Qué suerte ser francés. Qué suerte tener un padre así», escribió. Unas declaraciones que se sumaron a la concentración ciudadana que organizó para apoyarle.

Más allá de lo mencionado, Louis también mantiene un fuerte vínculo con su progenitor gracias a la política. Tanto es así, que ha decidido seguir los pasos del ex mandatario de Francia en el ámbito. Actualmente, es candidato a la alcaldía de Menton, una comuna francesa situada en el departamento de Alpes Marítimos. En este lugar lleva viviendo desde hace poco más de un año y es por ello por lo que muchos de los vecinos no están convencidos de que se convierta en el nuevo alcalde. Aún así, Louis no se rinde y ha presentado un programa político centrado en «la exigencia, la voluntad, la vocación y renovación».