La mudanza de Mario Vargas Llosa cuando abandonó ‘Villa Meona’: esto es lo que se llevó en 30 cajas

Isabel Preysler ha revolucionado el mundo editorial con la reciente publicación de sus memorias. La apodada como la reina de corazones se ha sincerado como nunca sobre los episodios trascendentales de su faceta más personal: desde todos sus matrimonios hasta su llegada a España y su relación con sus hijos. El pasado miércoles, presentó su obra literaria, Mi verdadera historia, en un acto donde reunió a más de 98 medios de comunicación y, 24 horas más tarde, lo ha hecho junto a Pablo Motos en el plató de El Hormiguero.

Durante la entrevista, la madre de Tamara Falcó contó a los telespectadores todo lo que narra en su autobiografía, aunque se detuvo con más detalle en su mediática ruptura con Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel e Isabel rompieron a finales de 2022 tras una escena de celos por parte del peruano. Una situación que llevó a Preysler a poner fin a la relación mediante una carta en la que le confesaba que su complicidad se había deteriorado en los últimos meses. «Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para explicar el asombro que me produjo tu ridícula escena de celos, la noche después de la fiesta de Moët & Chandon […] Yo no voy a soportar tus idas y venidas sin por lo menos recibir una explicación», le decía. Es por ello por lo que le pidió que enviara a alguien a recoger sus pertenencias de Villa Meona, la residencia de la socialité, ubicada en el barrio madrileño de Puerta del Hierro.

«Era la única forma de terminar la relación definitivamente. Que vinieran a recoger sus cosas», confesaba Isabel a Motos, visiblemente emocionada. Proseguía señalando que enseguida, Mario Vargas Llosa mandó un camión para recoger más de 30 cajas con todas sus cosas. «Tenía 30 cajas porque, claro, estuvimos ocho años juntos. En ellas había ropa, ordenadores, libros… muchas cosas. El camión lo llenó», comentaba.

En ese momento, el presentador del programa quiso preguntarle sobre si consideraba que había sido una mujer libre o solo lo libre que le habían dejado ser. Ya que resaltaba que, según sus propias declaraciones, los celos habían sido siempre una constante que le había acompañado en casi todas sus relaciones. Una cuestión a la que Isabel no tuvo problema en responder. «Hombre, esto es un tema muy serio, Pablo. […] No he podido ser todo lo libre que he deseado ser porque nunca me lo han permitido. He tenido que ir lidiando con los celos toda mi vida. Y eso ha sido parte de mi vida, por supuesto», sentenciaba.

Isabel Preysler y Pablo Motos en el programa ‘El Hormiguero’. (Foto: RRSS)

No obstante, haciendo referencia a su relación con Mario Vargas Llosa, Isabel ha utilizado las páginas de sus memorias, tituladas Mi verdadera historia, para demostrar que juntos fueron muy felices, a pesar de que el entorno del escritor se haya encargado de señalar todo lo contrario. «No era un desgraciado conmigo. Era totalmente feliz, como lo fui yo también. Lo aclaro todo en el libro», concluía.