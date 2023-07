Lidl también tiene vaqueros y está arrasando entre sus clientes: pegan con todo y tienen un descuento único

Este verano, Lidl nos ha sorprendido con una colección de moda mujer para vestir a la última por muy poco dinero. Una de las prendas más deseadas es este pantalón vaquero, que se ha convertido en todo un éxito de ventas en la tienda online de la cadena alemana. Las expertas en moda ha caído rendidas a sus encantos, y la verdad es que no es para menos.

Teniendo en cuenta que es un pantalón largo, quizá creas que no tiene demasiada cabida en tu fondo de armario en esta época del año. Pero siempre conviene tener un pantalón largo por si refresca o, según donde vivas, incluso para los looks diarios. Ya sabemos que la temperatura del verano en La Coruña no tiene absolutamente nada que ver con la de Sevilla o Córdoba.

El pantalón vaquero que arrasa en Lidl

Confeccionado en 52% algodón (orgánico), 35% cáñamo, 11% poliéster y 2% elastano (LYCRA), es un pantalón maravilloso de estilo wide fit, que favorece muchísimo a mujeres con todos los tipos de cuerpos porque no marca nada las piernas y es súper cómodo. Es ideal para un look relajado e informal.

Piensa en todos los looks que puedes crear con este pantalón vaquero de la nueva colección de moda mujer de Lidl como base. Precisamente, el tejido denim es una de la tendencias más virales de la temporada, así que ya tienes buena parte del trabajo hecho si lo que buscas es vestir a la última.

Como el pantalón queda un poco holgado, puedes escoger una prenda ajustada para la parte superior. Así conseguirás equilibrar y armonizar la silueta. Puedes animarte con un body con manga asimétrica o con un top corto con detalle de bordado, por ejemplo. Una blusa cropped con escote barco también es una muy buena opción.

En cuanto al calzado, las sandalias con cuña de yute son estupendas porque alargan y afinan visualmente las piernas y, además, son tan cómodas como unas sandalias planas. Un calzado fabuloso para esta época del año, al que puedes sacar muchísimo partido porque queda bien con todo: un conjunto de lino o de algodón de camisa y pantalón, un vestido largo de estilo boho, etc.

El pantalón vaquero está disponible en la tienda online de Lidl por solo 12 euros en rebajas, con un 19% de descuento sobre el coste original, en un amplio abanico de tallas. En los próximos días llegará a los establecimientos físicos.