La Reina Letizia acumula a sus espaldas décadas convertida en un icono de estilo. Es de sobra conocido el estilo elegante y sofisticado que atesora, sobre todo en el último año, cuando se ha atrevido a incorporar nuevas tendencias a su armario. La consorte suele optar por prendas sencillas pero bien patronadas y de colores neutros como el negro, el blanco y el gris. También es conocida por apoyar la moda española y por no tener problema en reciclar prendas en diferentes eventos. Todo eso ha creado un cóctel perfecto en forma de una reina muy it.

Lo que no es para nada habitual es verla lucir zapatillas deportivas. Su romance con los stilettos y el toque formal que estos le aportan a sus looks hacen perfectamente comprensible que no abogue por sneakers para los actos públicos. El dress code manda. Aunque si tuviera que elegir un modelo a buen seguro que sería algunas negras o blancas de Hugo Boss.

En este artículo hemos querido hacer un ejercicio para vestir a Letizia con deportivas que le encantarían. Lo cierto es que no ha sido difícil encontrar unas que puedan volverle loca. Y es que la consorte de Felipe VI podría caer rendida perfectamente a los nuevos diseños de Skechers, con el animal print como protagonista, un estampado que a nuestra reina le priva.

Skechers propone unas zapatillas para doña Letizia

Tras el lanzamiento de la colección Endless Kisses, el pasado mes de febrero, la colaboración entre Skechers y la prestigiosa diseñadora de moda Diane von Furstenberg ha alumbrado una nueva cápsula de edición limitada, diseñada especialmente para que este verano puedas lucir tu lado más salvaje y fashionista, sin renunciar a la legendaria comodidad de la firma estadounidense, conocida en todo el mundo como The Comfort Technology Company.

«La segunda cápsula Skechers x DVF, Animal Instincts, está hecha para la mujer InCharge. Ella hace ejercicio para sentirse lo mejor posible, pero también quiere verse lo mejor posible. En esta colección, nunca necesita sacrificar la moda por la comodidad», explica la propia Diane Von Furstenberg, conocida por su particular uso del color, sus originales técnicas de impresión y una inmensa creatividad que le ha llevado a al selecto club de las más grandes diseñadoras de la historia.

Esta nueva entrega, bautizada Animal Instincts, incorpora de nuevo los exclusivos estampados que han llevado a la icónica firma de moda con sede en Nueva York a triunfar en calles y pasarelas, como su famoso Moving Zebras, impresos sobre algunos de los modelos más populares frescos y veraniegos de Skechers, como los de las familias D’Lites y Arch Fit®, además de en todo tipo de prendas deportivas y de street style de la firma estadounidense.

En el modelo expuesto arriba, encontramos una zapatilla deportiva que se adaptaría perfectamente a los conceptos informales de doña Letizia. Este par es capaz de combinar los estilos de moda más vanguardistas con la extraordinaria comodidad de su exclusiva tecnología con soporte de refuerzo para el arco plantar, con un nuevo estampado animal de la casa DVF que las lleva a otro nivel. Además, con este modelo, dispuesto a conquistar los corazones de las más fervientes seguidores de la moda urbana, podrás presumir de ir a la última y siempre impecable sin mucho esfuerzo, ya que es lavable a máquina.