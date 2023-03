El estilo de la Reina Letizia ha sido, desde su etapa como Princesa de Asturias hasta el momento presente, una de las cuestiones que más titulares ha acaparado. De un período en el que la esposa de Felipe VI limitaba sus looks a firmas concretas, en los últimos tiempos, los cambios en el armario de doña Letizia han sido inmensos. Una metamorfosis en la que ha tenido mucho que ver su estilista, Eva Fernández, y que responde no solo a una clara evolución en el estilo de la Reina, sino también, a su forma de ver la moda.

Se ha dicho en muchas ocasiones que a doña Letizia no le resulta algo favorable que se hable tanto de la ropa que lleve y se reste importancia a otros aspectos de su labor. Sin embargo, al igual que ocurre con otras royals, resulta imposible no prestar atención a sus looks, ya que el interés por lo que lucen reinas y princesas, muchas veces es tal que supera al contenido de sus actos. Esto es algo con lo que es complicado luchar.

No obstante, la esposa de Felipe VI ha sabido darle la vuelta a la tortilla y buscar estrategias para que el continente no eclipse al contenido o para que la moda se convierta en un vehículo para dar visibilidad a un mensaje. De esta manera, recurrir a firmas concretas es la mejor manera que tiene la Reina de dar fuerza a una causa o a un mensaje, consciente de que lo que lleva puesto siempre va a acaparar titulares.

Por este motivo es especialmente relevante el espaldarazo que la Reina Letizia ha dado a la moda española en los últimos tiempos. Aunque nunca asiste a desfiles de moda para evitar posicionarse con algunas marcas sobre otras, sí que la hemos visto en la Semana de la Moda en fechas señaladas. Por ejemplo, el pasado año, coincidiendo con el 75 aniversario de la pasarela, la Reina estuvo en la MBFWM y vistió moda española, como ella mismo dijo, eso sí, sin asociarla a ninguna firma.

Pero más allá de esto, lo cierto es que en la gran transformación que ha experimentado el armario de doña Letizia en los últimos años, lo que más llama la atención es cómo cada vez son más las firmas que tienen cabida en su vestidor. Marcas que, por cierto, cuentan con un patrón similar: firmas más pequeñas, con una filosofía sostenible, producción nacional y capitaneadas, en su mayor parte, por mujeres. Algo que ahora, en el Día de la Mujer cobra especial importancia.

Moda en clave femenina

A pesar de que son muchas las marcas que doña Letizia ha estrenado en los últimos tiempos, este digital se ha puesto en contacto con algunas de las firmas por las que la Reina se ha decantado a lo largo de los últimos doce meses, para conocer el impacto que ha tenido sobre las mismas el ‘efecto Letizia’ y cómo perciben el apoyo de la esposa de Felipe VI a la moda española, especialmente, en clave femenina.

Una de estas marcas es Laura Bernal. El pasado mes de junio, la Reina ejerció como anfitriona en la Cumbre de la OTAN, una de las citas más importantes del panorama internacional. A lo largo de los días que duró el encuentro, doña Letizia apostó por diferentes firmas, una de ellas, Laura Bernal. Fue en una visita a La Granja de San Ildefonso con los y las acompañantes de los mandatarios y mandatarias donde la esposa de Felipe VI estrenó un favorecedor vestido de topos de esta firma, de la que Esther Cerdán es co-fundadora y Directora Creativa. «Nos enteramos esa misma mañana de que la Reina Letizia iba a llevar uno de nuestros modelos de la colección de Spring-Summer 22, pero hasta que no la vimos con el vestido de lunares no sabíamos qué diseño iba a llevar. Cuando me enteré me quedé de piedra, no solo por ver a la Reina con el vestido, sino que, además, en una ocasión tan importante como la cumbre de la OTAN, que no solo tiene repercusión en España sino a nivel mundial», explica Cerdán a LOOK, al tiempo que comenta que la «repercusión fue inmediata, tanto en las redes como en visitas a la red».

Desde Laura Bernal comentan que el impacto de la Reina Letizia en la moda es enorme: «No es sólo una persona de relevancia internacional, sino también un icono de estilo de referencia dentro del mundo del estilo. Para las marcas capitaneadas por mujeres es un orgullo pero también un gesto de sororidad», asegura.

Esther considera que la Reina ha sabido utilizar el interés que suscita todo lo que luce para impulsar la moda española en todos los aspectos: «Estamos en un mundo globalizado en el que los gestos son muy significativos. La Reina es una mujer de su tiempo, preocupada por los temas que preocupan de la actualidad y que serán esenciales para el futuro. En este sentido, creo que cada elección y gesto está meditado y no es gratuito», comenta. Cerdán considera, además que también la princesa Leonor y la infanta Sofía serán fundamentales para esto: «No puedo imaginar un camino más adecuado. Ahora mismo la imagen de la Casa Real de España tiene tres mujeres de una forma muy visible y dando un paso adelante. No dudo que todas ellas serán esenciales en los retos del futuro para todos y todas», asegura.

Además de los looks para el día a día, muchos de los estilismos de fiesta o de cóctel de la Reina Letizia se han definido con outfits de «invitada perfecta». Es el caso, por ejemplo, del vestido que la esposa de Felipe VI llevó en la última edición de los Premios Princesa de Gerona y que recuperó para una cena de gala en un viaje de Estado en Croacia.

Se trata de un modelo de corte lady en azul marino con escote joya de la firma gallega Boüret, capitaneada por Vanessa Datorre. Uno look que se ha convertido en uno de los más alabados de doña Letizia y, sin duda, el vestido estrella de la marca, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. En conversación con este portal, la diseñadora ha destacado la importancia del apoyo de la Reina a la moda española, a todos los niveles: «El apoyo a la moda española de la Reina Letizia es muy valioso, es todo un referente a nivel internacional y para marcas pequeñas es tener una repercusión a esa escala impagable, que de otra manera no sería posible», ha asegurado a LOOK.

Vanessa Datorre considera que, como mujer de nuestro tiempo, doña Letizia es muy consciente de cuál es su papel y de todo lo que puede aportar desde su posición, «para dar a valer el tejido empresarial textil en este país». «Tenemos a una Reina muy cualificada para el puesto que desempeña, aun no habiendo nacido para él. Se la ve una persona tremendamente perseverante y perfeccionista, así que me imagino que inculcará esos valores a sus hijas para que desempeñen sus funciones lo mejor posible. Estoy segura, que siempre dan lo mejor de ellas», comenta la diseñadora, sobre los pasos que tanto doña Letizia como sus hijas podrían seguir dando para mostrar su apoyo a la moda española.

Otra de las firmas que se ha colado de nuevo en el armario de la Reina Letizia es Teresa Helbig. Una marca a la que recurrió hace años en uno de sus estilismos más comentados -el vestido blanco y negro estilo flapper que llevó en una entrega de premios- y en la que ahora ha vuelto a confiar. Si algo caracteriza los diseños de esta marca es la creatividad y el buen gusto de la diseñadora, dos factores que están plasmados en todos y cada uno de sus trajes y que han resultado ser de gran atractivo para la consorte en ocasiones muy importantes como el mencionado viaje de Estado a Croacia, en el que se decantó por un mono bicolor bajo el sello de este atelier de Barcelona; o en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2022, en el que la esposa de Felipe VI deslumbró con un vestido midi negro con detalles en paillettes e inspiración lencera.

LOOK se ha intentado poner en contacto con el equipo de Teresa Helbig a través de distintas vías para conocer la repercusión que ha tenido en la firma el hecho de que la Reina haya apostado por ella en los últimos meses y para preguntar sobre cómo perciben el papel de doña Letizia como embajadora de firmas españolas, especialmente, capitaneadas por mujeres. Sin embargo, no han declinado hacer comentarios y han preferido mantenerse al margen.

La importancia de los complementos

Más allá de la ropa, los complementos también ocupan un lugar fundamental en el armario de la Reina Letizia. Aunque no es una amante de las grandes piezas, sí le gustan las joyas con mensaje o con un significado concreto. Por ejemplo, durante mucho tiempo llevó su inseparable anillo de Karen Hallam, que ahora parece haber sustituido por el de Coreterno, que lució por primera vez a principios de año.

Hay algunas firmas a las que la Reina recurre de manera recurrente, como es el caso de Tous, Coolook o Gold&Roses, sin embargo, en los últimos tiempos ha sorprendido con piezas nuevas muy especiales. Por ejemplo, en una feria ecológica a la que acudió de manera inesperada adquirió unos pendientes de plata de Tic Silver y más recientemente ha estrenado unos de piedras de la firma catalana Cashfana. Pero no son los únicos.

El pasado mes de mayo en una visita a Valencia en la que acaparó todas las miradas por su arriesgado vestido cut out en color fucsia de la firma Cayro, no obstante, también los complementos de doña Letizia llamaron la atención. En este caso, la esposa de Felipe VI apostó por unos pendientes de CXC, que combinan dos aros dorados y que pertenecen a la colección Siroco de la firma. Detrás de CXC está Concha Díaz del Río, que cuenta con un amplio bagaje en el mundo del diseño, ya que antes de fundar su propia marca formó parte de otras firmas como Acherón (1985- 1996), Uno de 50 (1996-2011) y Nº3 (2011- 2014).

En declaraciones a este portal, Concha Díaz del Río asegura que «todo lo que la Reina Letizia pueda hacer por la moda española en estos momentos es de vital importancia, sea una firma capitaneada por mujeres o por hombres». Para la diseñadora, la esposa de Felipe VI es una excelente embajadora de la marca España, sea en clave feminista o no, así como de la producción nacional, algo que repercute de manera directa en la sostenibilidad. «Que el producto sea nacional, es importante para la sostenibilidad puesto que no implica importación, ni transporte, ni los gastos que ello conlleva y hace que muchas personas que no conocen marcas de calidad made in Spain se interesen por ellas. En España ofrecemos una calidad en todo muy alta», asegura.

La diseñadora reconoce que no tiene constancia de cómo llegó la Reina hasta su firma, pero el hecho de que doña Letizia haya lucido una de sus creaciones ha tenido una repercusión muy importante a nivel nacional. Concha mantiene que le encantaría que tanto la Reina Letizia como sus hijas siguieran en esta misma línea, «utilizando marcas españolas, apoyando a la sostenibilidad y al propio mercado español como marca, que genera empleo e ingresos en el país».

Por otro lado, LOOK también se ha puesto en contacto con una firma que ha sonado con fuerza en las últimas semanas, precisamente gracias a una de las últimas apariciones de la Reina Letizia. Esta no es otra que Cashfana, una joven marca al frente de la cual están Esther y María Fàbrega y de la que la consorte hizo uso para reaparecer en ARCO. Y es que, la esposa de Felipe VI combinó un elegantísimo vestido en rosa empolvado con unos pendientes de la firma en cuestión bautizados en la página web como Babidi. Algo que, según han comentado ellas mismas a este portal, «fue una gran sorpresa» por la que «no daban crédito», ya que consideran que «la Reina Letizia es un referente en la moda nacional, crea tendencia. Es un gran gesto que la Reina apoye a firmas jóvenes, emprendedoras y de mujeres. Es un gran empujón a nivel profesional que haya lucido nuestros pendientes», señalan, para después admitir que esto les ha favorecido en ventas de manera considerable: «Hemos agotado existencias y hasta hemos abierto pre-venta», indican, encantadas.

Como no podía ser de otra manera, ambas se han deshecho en elogios con la madre de la Princesa Leonor y su exquisito gusto estilístico: «La Reina tiene muy buen gusto», indican, para después dejar entrever que es muy probable que luzca alguna de sus piezas de nuevo y de cara al verano, como ya han hecho otras celebrities de la talla de Sassa de Osma, Isabelle Junot, María Pombo, María Fernández-Rubíes, Marta Hazas o Eva Longoria.

Y en esta misma línea, meses atrás, en un acto en el Teatro Real, doña Letizia deslumbró con un vestido con la espalda abierta de la firma Miphai -la misma que ya vistió la Princesa Leonor en la entrega de los Premios Princesa de Gerona-. Un look en el que llamaba especial atención la elección de los complementos, en concreto, los pendientes. La esposa de Felipe VI estrenó un par de pendientes de la firma Sibela Studio, el modelo Juliette, cuyo precio es de 98 euros.

Se trata de una firma que dio sus primeros pasos en el mundo de la joyería hace dos años y medio. Proveniente de una familia reconocida de joyeros en España -Peña Joyeros-, Sibela se centra en joyería para el día a día, utilizando las mejores materias primas. En conversación con este digital, Isabel Peña ha comentado cómo ha repercutido en la marca el hecho de que doña Letizia haya apostado por ellos. «Fue toda una sorpresa, para una pequeña empresa que acaba de salir al mercado, que la Reina lleve algo que has diseñado y producido tiene un gran impacto tanto en su visibilidad como en la reputación. No se puede ignorar la gran emoción que experimenté en ese instante, ya que para mí era algo que parecía inalcanzable», ha explicado Isabel, que se ha mostrado muy feliz de ver a doña Letizia con una de sus joyas. «Recibes una exposición, una gran oportunidad para aumentar la notoriedad y el reconocimiento de la marca. La oportunidad que se presenta en ese momento para darse a conocer en diversos ámbitos es difícil de expresar con palabras, ya que para una empresa incipiente, alcanzar esa visibilidad estoy segura que tardaría varios años», ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SIBELA STUDIO (@sibela_studio)

En una jornada tan importante como es el Día de la Mujer, Isabel alaba la labor de doña Letizia para apoyar a firmas españolas, sobre todo a las marcas emergentes: «Bajo mi punto de vista y como seguidora de la Reina a lo largo de los años, ha utilizado su posición de liderazgo para promover y apoyar a diseñadoras españolas, haciendo hincapié en numerosas ocasiones en jóvenes diseñadoras», asegura la diseñadora.

«Centrándonos como modelo de referencia en términos de moda y estilo, la Reina Letizia ha tenido un gran impacto en el mundo de la moda en términos de apoyo a firmas capitaneadas por mujeres. A lo largo de los años, la Reina Letizia ha utilizado su posición para promover y apoyar a jóvenes diseñadoras españolas. Es muy consciente de la gran influencia que sus decisiones en el ámbito de la moda pueden tener y desde sus inicios ha sido muy cuidadosa al elegir las prendas que luce en público. Sabe aprovechar su repercusión para destacar el talento de mujeres jóvenes emprendedoras en su país y para promover una moda más sostenible y ética», ha comentado la diseñadora. «La Reina Letizia ha demostrado una gran sensibilidad hacia los temas relacionados con la igualdad de género y la sostenibilidad en la moda, y ha utilizado su posición para fomentar una moda más ética y sostenible. Al vestir prendas diseñadas por mujeres y marcas sostenibles, ha promovido la importancia de apoyar a las diseñadoras españolas y algo muy importante y que hoy en día parece olvidado, a la producción local», asegura Isabel.

En lo que respecta a qué pasos podría dar doña Letizia o sus hijas para promover más la moda española, en términos de producción sostenible y en clave femenina, Isabel considera que la Reina está desempeñando un papel muy bueno en estos momentos y que sería estupendo que sus hijas siguieran un camino similar. «La Reina está realizando una buena labor al promover valores positivos en la moda y al respaldar a marcas comprometidas con la excelencia y la ética. Me gustaría que sus hijas continuaran impulsando el apoyo a las marcas de moda españolas y a las diseñadoras emergentes. También sería genial verlas apoyar activamente la sostenibilidad y la producción ética en la moda, y promover el uso de tejidos ecológicos y procesos de producción responsables. Además, me encantaría verlas fomentar la diversidad y la inclusión en la moda, destacando la importancia de la representación de diferentes culturas, tallas y edades en la industria», ha comentado. Calzado ‘made in Spain’

Otra de las cuestiones que más importancia tiene en los looks de la Reina es el calzado, así como los bolsos. En el último año se ha hecho público que doña Letizia padece una afección conocida como Neuroma de Morton, que se acentúa por el uso de los zapatos de tacón. Por eso, no es extraño que intente recurrir a zapatos con menos tacón o que coloque en algunos unas pequeñas plataformas que hagan más llevadero el uso de este tipo de calzado.

Asimismo, en verano, el calzado estrella de doña Letizia son las alpargatas. La Reina tiene pares de muchas firmas españolas y modelos de todo tipo. Una de las que más recientemente se ha colado en su armario es Clooui. Doña Letizia estrenó unas alpargatas de cintas rosas en su visita a la Feria del Libro, en el mes de mayo, aunque las ha lucido en alguna ocasión más.

LOOK ha hablado con Priscila Sanjuan, Directora y creadora la firma, que está encantada con el espaldarazo que supone ver a la Reina con su calzado. «La Reina Doña Letizia lució el verano pasado en dos ocasiones el modelo Saladeta en color rosa. La repercusión fue descomunal, a nivel mundial e internacional, quedándonos sin stock en la primera aparición, por lo que tuvimos que hacer otra producción que se volvió a agotar. A día de hoy seguimos recibiendo mensajes preguntando por el modelo que la Reina llevó puesto en esas dos ocasiones. ¡Es una locura!», asegura a este portal.

Sobre el papel de la Reina en lo que respecta a la moda española, Priscila asegura que su impacto es asombroso: «A nivel personal, sentir que La Reina Letizia apoya a marcas más pequeñas y artesanales es una dosis de energía y un orgullo. Clooui es una firma creada por mujeres y para mujeres y ella es la embajadora perfecta», comenta la diseñadora, que considera que doña Letizia es muy consciente de la repercusión que tiene que ella se ponga alguna prenda en concreto. «Creo que la Reina es consciente del altavoz que es para marcas más pequeñas españolas que tienen menos medios para darse a conocer y me parece un apoyo muy generoso y muy necesario por su parte. No creo que sea una cuestión de quién capitanea las marcas, sino de que se sienta identificada con ellas, sus valores y su manera de trabajar. Clooui es una marca sostenible y que se produce íntegramente en fábricas de nuestro país, y darle valor a esa manera de trabajar y a la calidad que nos esforzamos en ofrecer día a día es muy importante para nosotros», recalca Priscila.

Para la directora de Clooui, el papel de la Reina Letizia y de sus hijas está siendo fundamental en este sentido: «Que sigan apoyando, tal y como están haciendo hasta ahora, a firmas que creemos y apostamos por el trabajo artesanal y de calidad hecho en España. Son unas grandes representantes para nosotros a nivel nacional y, sobre todo, internacional. Se nota que lo que deciden ponerse encaja con su personalidad, con su identidad personal y eso es importantísimo», comenta la diseñadora.

TEXTO: Diana Torres / Andrea Mori