Los leggings térmicos a los que no te podrás resistir de Calzedonia ¡Aprovecha el Black Friday y cómpralos al mejor precio!

Si toca optar por nuevas prendas, mejor que sean de calidad y con ese efecto para no pasar nada de frío durante los próximos meses. Por esto destacamos los leggings térmicos a los que no te podrás resistir de Calzedonia.

Además hay ofertas 5×4 en leggings, pudiendo escoger varios consiguiendo el más barato gratis. es el momento de renovar tu armario y nada mejor que con la ropa y ofertas que te da esta web.

Descubre los leggings térmicos a los que no te podrás resistir de Calzedonia

Modernos, de calidad y con letras superpuestas. Son los leggings skinny de mujer de cintura alta con efecto encerado, caracterizados por un estampado flocado. Además están confeccionados en tejido cálido y cómodo gracias al suave perchado interior.

En especial, hay que destacar que se trata de leggings realizados para la colección cápsula especial La Vecina Rubia, que tiene diversas colecciones con esta marca en medias y otros artículos para que vayas siempre a la última.

¿Sabías que el 78% de los artículos se producen en las fábricas de Calzedonia? Siempre han estado comprometidos con un control profundo de la cadena de producción, respetando a las personas que forman parte de ella. Por esto es un producto de calidad y sostenible que también debes tener en cuenta a la hora de comprarlo.

En cuanto a cómo está confeccionado, estos pantalones están realizados en recubrimiento: 100 % Poliuretano, con tela principal: 90 % Poliéster y 10 % Elastano.

Y para que te duren más debes seguir las instrucciones de la etiqueta con el fin de cuidar de la prenda. Por lo que aconsejan lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 °C, no blanquear, no usar secadora, no planchar, no limpiar en seco, y mejor dejarlo a la limpieza profesional en húmedo. Ciclo delicado.

Oferta Leggings 5×4

Ahora Calzedonia tiene algunas promociones, como las de este producto. Llévate 5 y paga solo 4. Para que esta promoción sea aplicable, simplemente añade los artículos a tu carrito y el precio promocional se aplicará automáticamente. De manera que puedes añadir 5 artículos a la cesta y consigue el más barato gratis.

Dónde se compra

Este legging está en la web de Calzedonia y tiene un precio de 29,95 euros, en las tallas ahora disponibles que son XS, S, M y L. y piensa que te sale más barato con la oferta que te hemos contado. ¡No te los pierdas porque son irresistible y no quedan tantos!