Lefties tiene el maravilloso set de playa para no olvidarte de nada

¿Ya tienes tu toalla, bolsa y otros enseres para ir a la playa este verano? Si todavía no, no te preocupes porque Lefties tiene el maravilloso set de playa para no olvidarte nada cuando vamos a la piscina o bajamos al mar.

Aporta un conjunto realmente tentador que te servirá también para muchas otras cosas en otros meses del año. Veamos qué lleva este set.

El set de playa para no olvidarte de nada

Está compuesto por un bolso shopper estampado, que tienes para comprar, salir y mucho más. también lleva un pequeño y cómodo cojín para estirarte sobre la arena, y dormirte en una de tus escapadas junto al mar, y una esterilla de fácil plegado.

Además, cuenta con dos bolsillos transparentes y todo lo necesario para relajarse en la playa. De manera que coges este set y tienes variedad porque no hace falta llevar nada más a la playa. Coges tu dinero, la crema solar y poco más para una jornada de playa bien completa.

Este set tiene unas medidas de alto x Ancho: 37 cm x 57 cm para tu mayor información. Ya lo puedes comprar directamente en la web de Lefties que nos resuelve la vida durante esta temporada estival.

En dos colores distintos

Es realmente elegante y lo mejor es que puedes comprar el set en dos colores bien diferentes. Por un lado tenemos el gris/negro, que hace que el bolso shopper sea de rayas blancas y grises, mientras que esterilla para dejar sobre la arena está acabada en tonos negros.

También es posible tenerlo en color azul, que sienta perfectamente cuando vamos al mar. Así el bolso y cojín presentan estas rayas en blanco y azul, mientras que la esterilla está acabada también en este color tan elegante durante el verano.

¿Cuánto cuesta el set?

Se compra directamente en la web de Lefties a un precio de 17,99 euros, algo realmente asequible para todos los bolsillos porque estamos hablando de un 3 x 1, es decir, te llevas tres productos que puedes combinar cómo quieras durante estos días y en especial durante las vacaciones.

Comprar en la web de lefties es realmente cómodo y hay cantidad de prendas y accesorios a un precio muy rebajado. Esto es un ahorro para nuestros bolsillos para contar con lo necesario durante este verano. Entra hazte con este set y también descubre cantidad de prendas y complementos que están indicados para ti.