Juraste no volver a llevarlas pero estas sandalias son las que van a llevar las pijas esta primavera

En breve vendrá el buen tiempo, y con él, las ganas de llevar camisetas, shorts y también volver a las sandalias. Ese despertar del sol y de los días largos permite que mostremos más pierna y de paso más pies. Por eso es el momento de arreglarlos para mostrarlos. Y de comprar las sandalias que van a llevar las pijas durante esta próxima temporada.

Una de sus ventajas, su talón, el diseño trabajado, y que están en oferta. entones es el momento de tenerlas para poder llevarlas durante los meses venideros. En concreto, estas sandalias están en Mint&Rose siendo el modelo las de Ofelia cristaelle negro. Hay más ventajas de tener este calzado: están hechas por artesanos españoles a partir de piel de la mejor calidad. Un diseño sofisticado y con reminiscencias a tiempos pasados que nos ha enamorado. Entre otros, su puntera redondeada y parte delantera con finas tiras horizontales que abrazan el pie las posiciona como únicas. Además quedan cortadas por una tira vertical a lo largo. Se cierran a través de una pulsera ajustable en el tobillo con hebilla dorada y su tacón es en forma de bloque de 9 cm.

Estas sandalias son las que van a llevar las pijas

El modelo Ofelia en negro de esta tienda es toda una maravilla. Ya no solo por la comodidad, también por su diseño, el trabajo en materiales y su carácter artesanal.

Lo que más nos gusta: su color negro metalizado. Lo originales y cómodas que son al proporcionar tanta sujeción.

Materiales: piel

Al estar realizadas en piel, tienes sandalias para tiempo. eso sí, debes tener especial cuidado y limpieza en el producto. Tal como nombra la web, para la limpieza habitual de tus productos mint&rose, recomiendan utilizar un paño de algodón húmedo. Además, si quieres, puedes hidratarlos con crema una o dos veces al año para que la piel no se estropee.

Utiliza siempre productos apropiados y evita aquellos que contengan siliconas, petróleo o derivados. Recuerda hacer una prueba en un punto pequeño y poco visible para comprobar que el producto no daña la piel.

Si tienes un rayón suave en tu producto, te recomendamos aplicar un poco de aceite vegetal con un paño. El rayón irá desapareciendo a medida que vaya absorbiendo el aceite.

Leather Working Group. Las pieles de la tienda están amparadas bajo el certificado Leather Working Group. De esta forma se posiciona como una marca comprometida con buscar alternativas que nos lleven a ser un proyecto con una propuesta de sostenibilidad coherente. Conocer la trazabilidad de los materiales que usamos es una de sus propuestas.

Por ello, todas las pieles con las que trabajan cumplen con las condiciones necesarias para tener el certificado de Leather Working Group (LWG).

LWG cuenta con un protocolo de auditoría con amplio reconocimiento y aceptación en el mercado por su rigurosidad.

Ante o serraje

Si el zapato es de estos materiales, entonces para proteger y evitar las manchas en los productos de ante o serraje existen algunos aerosoles especializados. Es importante realizar una prueba en un lugar pequeño y poco visible para comprobar que no va a dañar la piel y cepillarlo posteriormente.

Para limpiarlos te recomiendan utilizar un cepillo de cerdas blandas, y si fuese necesario, frotar suavemente las manchas con un trapo húmedo y jabón de pH neutro.

La mejor forma de guardar las sandalias que van a llevar las pijas

Para que el calzado conserve su forma, recomiendan utilizar hormas cuando lo guardes. Si el zapato es de tiras, lo mejor es que llenes la punta con pañuelos o papel cebolla. ¡Utiliza la bolsita de tela que te enviamos con tu par para que estén 100% protegidos!

Y atención, cuando el calzado de piel se moja, entonces hay que rellenar los zapatos con papel cebolla y dejarlos secar. El papel absorberá la humedad y hará que no pierda la forma original. A continuación, coge un paño de algodón y presiona sobre las zonas más mojadas (¡intenta no frotar!). Aconsejamos no utilizar ningún tipo de secador artificial para que la piel no se acartone.

En oferta, el precio de las sandalias más bellas

Estas sandalias que van a llevar las pijas están con descuento. Si costaban 189 euros, ahora las tienes a 69 euros. Por ahora en la web quedan tallas 39, 40 y 41. En los productos de outlet las devoluciones se realizan en forma de vale, cambios de talla gratuitos.

Mint & Rose

Mint&rose nace en Los Ángeles, fundada por Monti G. Benavides, con una idea sincera y poderosa: crear piezas que acompañan vidas reales.

Objetos serenos, concebidos para elevar lo que cada mujer ya es. Calzado, bolsos y accesorios elaborados uno a uno por artesanos españoles, con detalles que guardan la memoria y la sabiduría de quienes los hacen posibles.

Colecciones que celebran la vida cuando fluye sin coreografía: una risa que irrumpe, un plan improvisado, un camino que cambia sin avisar.