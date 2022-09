El jersey de margaritas de Springfield para llevar con unos tejanos

Bien elegante y combinable con todas las prendas que ya puedes tener durante el otoño. Es el jersey de margaritas de Springfield que encantará a primera vista.

Vemos todos los detalles de este jersey en manga larga, como su confección, color, precio y las diversas tallas que existen.

Tendencia: jersey de margaritas de Springfield

A veces con las prendas más sencillas, siempre ganas. Y es el caso del jersey de manga larga con volumen, con cuello redondo, con intarsia de margaritas, canalé en el cuello en los puños y en el bajo. Es toda una maravilla, bien elegante, y te permite llevar con variedad de prendas.

Lo combinas fácilmente con tus jeans de diversos colores sea azul cielo, azul fuerte o medio, en negro o bien blanco. Además también queda perfecto con faldas de diversas medidas, sea mini o midi.

Su diseño en negro y diversas margaritas es vistoso y permite ir siempre más naïf. A la hora de destacar su confección, destacar que está elaborado en 60% algodón y 40% viscosa. Entre sus cuidados, desde la web de Springfield explican que debe lavarse a temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, no secar en secadora, realizar un planchado suave y no lavar en seco.

En qué momentos te lo pones

Tener este jersey es una buena elección porque lo tienes para combinar con cantidad de prendas. Es elegante si decides ponértelo con traje chaqueta cuando tienes una reunión o bien evento algo más formal. Y a diario, para ir al trabajo, también queda perfecto, especialmente con tus jeans preferidos y deportivas.

Cuánto cuesta y qué talla hay disponibles

Este jersey que es toda una fantasía tiene un coste de 29,99 euros y las tallas que puedes escoger son de la XS a la XL. Así tienes un montón de tallas para decidir si quieres un jersey algo más ajustado o por el contrario más holgado para ir cómoda a todos lados.

Comprar online

Desde la web de Springfield es mucho más fácil poder comprar. No tienes que moverte y por esto es muy cómodo y seguro. Eliges tus prendas, los colores, las tallas que quieres y le das a añadir a la bolsa, puedes guardarlo de forma momentánea si quieres seguir comprando o bien darle a finalizar para realizar la compra de este producto.

En horas tendrás tu prenda en casa o en el trabajo y así tienes el jersey para tu próxima salida.