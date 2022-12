El jersey de El Corte Inglés con el que Nuria Roca marca tendencia y es súper cómodo para Navidad

Nuria Roca es un gran referente de estilo, y ella nos ha demostrado que un jersey no solo es una prenda ideal para looks informales para el día a día, sino que también encaja a las mil maravillas en un look de fiesta o arreglado. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, puedes inspirarte en uno de los estilismos que Nuria Roca ha lucido en su programa de La Sexta, combinando con mucho gusto un jersey de color morado con falda midi y botines de tacón plateados. Un combo con el que seguro acertarás en las fechas más señaladas de las fiestas navideñas, como Nochebuena o Nochevieja.

El jersey de Nuria Roca más bonito para Navidad

La presentadora ha elegido un jersey de cuello barco de punto calado y diseño oversize en morado. Este es uno de los colores tendencia de 2022 y, además, combina estupendamente tanto con el blanco como con el negro, así que es perfecto para crear un look de contrastes cómodo y lleno de estilo y glamour. El jersey está confeccionado con una mezcla de lana y otros tejidos, así que también es muy calentito.

Por lo tanto, tiene todos los ingredientes para convertirse en tu prenda favorita esta Navidad. Puedes combinarlo con una falda midi negra y unos botines de tacón plateados como Nuria Roca o elegir otro look. El jersey morado también queda muy bien con un pantalón palazzo negro y unos zapatos de tacón. Ideal tanto para cenar en casa con la familia como para salir de fiesta. ¡Te encantará el resultado!

Por supuesto, además de para las fiestas navideñas, es una prenda a la que seguro que sacas muchísimo partido en tu vida diaria. Un jersey cómodo y abrigado, perfecto para los meses de invierno. Para ir a la oficina, puedes ponértelo con un pantalón vaquero, un abrigo largo y, como calzado, unos botines con suela track o con plataforma. Para salir a dar un paseo, también puedes elegir un look más informal, simplemente sustituyendo los botines por unas zapatillas y el abrigo largo por una cazadora acolchada.

Si quieres hacerte con el jersey morado de Nuria Roca, está disponible en la tienda online de El Corte Inglés, y también en los centros comerciales de la cadena, por 79,99 euros, en un amplio abanico de tallas. Desde que la presentadora lo lució en su programa, se ha hecho viral, así que, ¡corre antes de que se agote!