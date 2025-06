Minivestidos, hombros al aire y sandalias: el informal estilo de Francina Armengol

Francina Armengol ha sido la última de las personas del círculo más cercano a Pedro Sánchez en estar en el punto de mira de las investigaciones. Tal como se ha confirmado, la presidenta del Congreso de los Diputados se encuentra en el centro de varias investigaciones de la Guardia Civil por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia y adjudicaciones de obras en Baleares, donde antes fue presidenta.

Aunque todavía no se tienen muchos detalles, sí que se sabe que la Unidad Central Operativa está elaborando una serie de informes sobre la posible vinculación de Francina Armengol con la trama Koldo, entre otras cosas. Por ahora, la presidenta del Congreso de los Diputados solamente ha dicho que le repugna todo tipo de corrupción y no ha aclarado si se reunió con Víctor de Aldama.

Francina Armengol con un vestido blanco. (Foto: Gtres)

Armengol se ha convertido en los últimos tiempos en una de las figuras más destacadas del PSOE, sobre todo, por su puesto como presidenta del Congreso de los Diputados. Un rol que le ha dado una mayor visibilidad, como es lógico.

Precisamente por eso, una de las cuestiones que más interés genera es la vida privada de la ex presidenta de las Islas Baleares y su estilo. Un estilo que ha ido refinando tras su llegada al Congreso de los Diputados y su salto a la política nacional pero que, todavía, está muy lejos de considerarse elegante.

Francina Armengol con un vestido rojo. (Foto: Gtres)

Armengol ha hecho de los vestidos cortos su prenda fetiche. Es habitual que muestre las rodillas y que apueste por tonos lisos y modelos ligeros, producto, probablemente, de todo el tiempo que estuvo en Baleares. Antes solía recurrir de manera habitual a vestidos sin mangas, en tonos claros y combinados con sandalias de cuña.

No ha dejado de lado ni los vestidos cortos ni las sandalias, pero sí es cierto que ahora apuesta por un look algo más formal. Eso no evita que a veces meta la pata de manera considerable, como cuando el día del 18 cumpleaños de la princesa Leonor vistiera un diseño de un color prácticamente idéntico al que llevó la Reina Letizia.

En cuanto a los accesorios, a Francina Armengol le gustan los complementos de gran tamaño. Brazaletes, collares y pendientes coloridos no han dejado de estar presentes en sus estilismos, aportando un toque bohemio y a veces un tanto estrambótico a su imagen y la alejan de lo formal y protocolario que se espera de su posición.

Francina Armengol con un vestido azul. (Foto: Gtres)

¿Quién es Francina Armengol?

Nacida en Inca, Mallorca, en 1971, Francina Armengol ha tenido una carrera destacada dentro del PSOE y las instituciones principales de las Islas Baleares y del país. Armengol se formó como farmacéutica en Barcelona, pero a partir de 1998 comenzó a implicarse en temas políticos.

Francina Armengol en un acto en Mallorca. (Foto: Gtres)

Fue concejala en ayuntamiento de Inca, su localidad natal, y después pasó a ejercer como diputada en el Parlamento Balear. A partir de 1999 comenzó a ocupar puestos de responsabilidad en la administración. Fue presidenta del Consell de Mallorca (2007-2011), secretaria general del PSIB-PSOE desde 2012, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares (fue la primera mujer en ocupar este cargo) y, más tarde, presidenta del Congreso de los Diputados.

Muy discreta con su vida privada, se sabe que es soltera y madre de dos hijos saharauis, a quienes adoptó hace más de una década. Mantuvo una relación con Joan Nadal, un jardinero que después se convirtió en promotor inmobiliario, pero no se tienen más detalles.