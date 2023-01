La influencer Rocío Osorno no pasa desapercibida con este bolso de Mango

Lo que llevan las reinas de Instagram va a misa. Por esto nos fijamos en todo lo que se ponen. Es el caso de la influencer Rocío Osorno que nos muestra este bolso de Mango.

Esté en tres colores y nos encanta su diseño y forma. Te contamos cómo lo puedes obtener.

Así es el bolso de Mango que tiene Rocío Osorno

Ideal para el día a día, parece que Rocío no se lo quita y además lo lleva con un outfit, también de Mango, que le encanta y que luego destacaremos.

Estos bolsos se cuelgan en el hombro, porque lleva asa y así vamos más cómodos a todos lados. Su diseño ovalado se adapta a nuestro físico y destaca por tener un tamaño más bien pequeño. Se cierra de forma fácil mediante cremallera.

Pertenece a la colección fiesta y ceremonia y sus medidas son de: 23.0×7.0x20.0cm (LargoxAltoxAncho).

Para que te dure más y lo puedas cuidar, en Mango explican qué materiales lleva este bolso tan original. Su composición es de 100% poliuretano y el forro de 100% poliéster.

Es mejor no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, y no se puede usar secadora. En todo caso, lo ideal es seguir las instrucciones de la etiqueta cuando hay una mancha. De todas formas puedes ser más cuidadosa con este tipo de complementos y guardarlos bien.

En tres colores

La suerte es que lo puedes escoger en tres tonos diferentes. En marrón, uno de los clásicos del otoño, es el que ha elegido Rocío Osorno para posar en sus redes. También lo escoges en negro, perfecto con todo lo que te quieras poner, y en blanco, mucho más original que los otros dos.

Con qué lo llevamos

Este bolso va perfecto con vestidos largos y chaqueta de borrego. En sus redes, Rocío Osorno lo lleva con jersey de cuello de cisne, chaleco denim, falda vaquera corta con la que quizás está pasando algo de frío en este momento, y unas botas estilo Panama Jack todo ello de Mango.

Cuánto cuesta este bolso

Su precio es de tan sólo 25,99 euros en talla única. Lo puedes comprar online de forma realmente cómoda y sin desplazamientos, pero si lo deseas, también vas a buscarlo a la tienda y tienes el envío gratis. No lo pienses mucho a la hora de comprarlo porque tales complementos se suelen agotar en breve. ¡A por el bolso!