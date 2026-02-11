Belén Perea, Violeta y Eugenia Osborne lideran la alfombra digital de los Influencer Awards Spain

El pasado jueves 11 de febrero se celebró la esperada Influencer Awards Spain, una gala que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del año en el mundo digital y que reunió a un elenco impresionante de creadores de contenido, influencers y figuras del ámbito social, cultural y deportivo. La cita tuvo lugar en un ambiente elegante y lleno de energía, y desde el primer momento se respiró entusiasmo y emoción tanto entre los nominados como entre los invitados.

El photocall, que abrió sus puertas a las 19:00 horas, se convirtió en el epicentro del glamour y la expectación. Entre los primeros en llegar destacaron Eugenia Osborne, que deslumbró con un vestido básico negro corto de manga larga, cuello redondo y una delicada flor en uno de los extremos, combinado con medias de brillo y tacones clásicos negros, y Belén Perea, que optó por un vestido brillante en tono plata con escote pronunciado, acompañado de botas negras altas, mostrando un estilo atrevido y sofisticado que captó todas las miradas desde su llegada. Su presencia temprana marcó el inicio de una noche repleta de energía y estilo.

Eugenia Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Ana Turull apostó por un impactante vestido largo rojo de manga larga, con un efecto cruzado en la parte superior y una elegante lazada en la cintura que realzaba su figura. El escote se mantuvo discreto, aportando sofisticación al conjunto, y completó el look con unos zapatos negros que equilibraban a la perfección la intensidad del color del vestido.

La gala fue presentada por Josefina Grosso y Pablo Polo. Entre los invitados confirmados, la gala también contó con figuras destacadas como Alejandra Jiménez, Gigi Sarasola, Eva Isanta, Mónica de Tomás, Paloma González Durántez, Eduardo Navarrete y Jon Sistiaga, quienes aportaron un toque de sofisticación y relevancia mediática al evento. Todos participaron activamente en las distintas fases del evento, desde el photocall hasta los momentos de networking tras la entrega de premios, creando un ambiente distendido y elegante, perfecto para celebrar los logros de la comunidad influencer en España.

Ana Turull en los Influencer Awards Spain. (Foto: Gtres)

Noticia en ampliación…