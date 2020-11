El secreto para encontrar descuentos es revisar las web online de las tiendas que más nos gustan. Desde ‘Look’ hemos podido encontrar una de ellas que pertenecen al grupo Inditex con unos descuentos de ¡escándalo! Se trata de Lefties, la firma online de Amancio Ortega que tiene prendas, calzado y accesorios con precios de lo más asequibles. Lo mejor de todo es que esta estrategia de bajada de precios la suele hacer de manera habitual, de ahí que cada vez sus ventas se vean aumentadas de manera considerable. Además, recientemente ha añadido el papel del influencer para atraer a más público. Rocío Osorno, Teresa Bass, Mery Turiel son solo algunos de los rostros conocidos dentro del panomara nacional que se han convertido en embajadoras de la marca.

Una de las prendas que no pueden faltar en el armario es el clásico vestido corto en color negro, pues es una pieza que puede servir tanto para la época estival como para cuando llega el frío. Esta vez, Lefties propone varios modelos, siendo uno de ellos un diseño corto de mangas abombachadas y con falda de vuelo. Ideal para combinar con unas botas estilo cowboy. Esta prenda tiene un precio de 11.19 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL. ¡Corre que vuelan!

Otra de las prendas básicas que no pueden faltar en cualquier vestidor es una chaqueta de punto. La firma gallega ‘low cost’ tiene dos modelos, uno negro y otro beige que tienen un precio de 9.09 euros. Lo mejor de todo, es que su diseño combina con cualquier tipo de look tanto para los que son más casual como para un evento más formal como puede ser una cena. Esta prenda se ha convertido en todo un best seller de ventas lo que ha provocado una caída de stock considerable.

Además, puedes añadir a tu lista de deseos los mejores conjuntos lenceros. Lefties también tiene su sección de ropa interior en el que se pueden encontrar pack de 3 braguitas -de todo tipo de diseños- por tan solo 4.19 euros. De cualquiera de las maneras, la firma se ha convertido en una de las más demandadas del grupo Inditex, pues la calidad-precio es inmejorable. Desde ‘Look’ hemos recopilado 10 prendas por menos de 20 euros que se convertirán en el must have de la temporada, ¿con cuál te quedas?