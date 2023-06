El impresionante y elegante mono de Mango para ser la invitada perfecta en una boda este verano

Si debes ir a varios eventos durante este verano, tenemos el impresionante y elegante mono de Mango. De color lila, es fantástico. El indicado para quedar siempre bien y poder llevar en todo tipo de fiestas. Está en oferta, gracias a las rebajas.

El impresionante y elegante mono de Mango

Es de tejido satinado, fluido, tipo en diseño recto y largo, lo que se convierte en mucho más elegante y sofisticado. Es largo, y lleva cuello pico en forma de pico. Además presenta otros detalles, como los tirantes anchos y su terminación con volantes para ofrecer ese aire festivo todavía mucho más acentuado.

Este mono en largo lleva la espalda abierta y cierre de lazo en el cuello. Lo vemos englobado dentro de la colección de fiesta y ceremonia de la firma.

Diseñado en Barcelona, la prenda está confeccionada en 100% viscosa, algo a tener en cuenta cuando lo vayas a comprar.

Qué hacer para que te dure más

Para que se mantenga y no se estropee, entonces tendremos que seguir las especificaciones de la etiqueta. Por ejemplo, lavar a maquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, planchar a máximo 150°c, y no se puede usar secadora. Son cuidados a aplicar para que el mono te dure más el tiempo y esté impecable cuando lo lleves a tus diversos eventos.

Las mejores combinaciones

En color lila, es espléndido, porque la suerte de esta prenda además es que combina perfectamente con cantidad de complementos que puedes comprar directamente en Mango sin tener que ir a otra web o tienda física.

Un ejemplo son las sandalias metalizadas en plateado que tienen un coste de 35,99 euros, las sandalias de vinilo y cuña que está de oferta y ahora las compras a 35,99 euros, además de los pendientes de aro a 9,99 euros, o el bolso acabado en asa también plateado y que ahora se ven a 17,99 euros con oferta.

Dónde lo compramos

Está en la web de mango y en rebajas. Es decir, que ahora te lo llevas mucho más barato. Su precio era de 49,99 euros y ahora lo tienes por 39,99 euros, con el descuento del 20 por ciento.

Las tallas disponibles son de la XXS a la XL. Elige bien la tuya y si no la encuentras siempre puedes ir a la tienda física o enviar un mail a la tienda para que te avisen cuando esta prenda se reponga.