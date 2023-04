Una joya: así es el mono vaquero que triunfa en Mango

Es hora de renovar nuestro vestuario, y nada mejor que hacerlo con este mono vaquero que triunfa en Mango.

Verás que estiliza la figura y podrás estar perfecta en todo momento, tanto en primavera, como en verano, y en otras estaciones del año.

Así es el mono vaquero que triunfa en Mango

Destaca especialmente por estar creado con tejido de algodón estilo tejano vaquero. Lleva diseño largo, recto, con cuello clásico. Manga corta y trabillas que lo hacen más singular. Además de llevar dos bolsillos laterales y dos bolsillos de parche en la parte posterior. Se cierra mediante cremallera en la parte delantera.

Una prenda sostenible

Con este mono vaquero, estás protegiendo el medio ambiente porque se trata de una inversión en la misión de Better Cotton de Mango. Concretamente, este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton.

Desde la firma destacan que los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos. Esta prenda se ha producido mediante técnicas que reducen el uso de agua y de sustancias químicas en base a los criterios de EIM (Environmental Impact Measuring), un software de medición del impacto ambiental específico para la industria del acabado de prendas.

Para cuidarlo, mejor debes aplicar lo que establece la etiqueta: Lavar a maquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, planchar max 110°c, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

Completa tu look

Verás que lo puedes llevar con cantidad de prendas y complementos y todos están en Mango.

Tienes cardigas y chaquetas denim cuando todavía hace frío. También te lo pones con deportiva o bien sandalias en negro de tacón y con varias tiras y de precio 69,99 euros, el bolso de solapa con cadena que destaca por su precio de 17,99 euros, los pendientes de aro irregulares en dorad y precio de 12,99 euros, la pulsera rígida entrelazada de precio 12,99 euros.

En cuatro colores distintos

La suerte de tener este vaquero es que lo tienes en cuatro colores distintos: azul oscuro, azul medio, blanco y negro. Ya puedes elegir el tuyo.

Dónde lo compras

Este mono vaquero que ensalza la figura y sienta estupendamente se compra directamente en la web de Mango para tu mayor comodidad.

El mono, en sus diversos colores, tiene un precio de 49,99 euros y está en diversas tallas: de la XS a la L, así que sólo debes escoger la tuya de la manera más fácil.