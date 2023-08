Si bien durante el año debemos cuidar nuestra piel y nuestro cabello, en la temporada estival hay que hacer un despliegue aún mayor para poder contrarrestar los daños producidos por el cloro de las piscinas, la sal del mar y la continua exposición solar. Por ello, es muy importante que continuemos con detalle nuestra skincare, tanto para la piel como para la melena. Por ello, te vamos a dar un tip que sirve para todo, sí, como lees, para todo.

Hydrating Glow spray Multiusos de Essence / Primor

Se trata de un producto revolucionario que no puede faltar en tu neceser y que, además, tan solo cuesta dos euros, bueno, para ser exactos, 1,99. Este spray multiusos proporciona un brillo hidratante para el rostro, el cuerpo y el cabello. Todo en uno y… ¡no ocupa nada! Es por eso que es perfecto para cuando te vas de viaje. Sin duda, un verdadero todoterreno.

El Spray Hidratante Multiusos hydrating Glow de Essence con agua de coco aporta a tu rostro, cuerpo y cabello un brillo sutil y saludable en tan solo unos segundos después de la primera aplicación. Pero la cosa no termina aquí porque hay más. Se puede utilizar como prebase bajo el maquillaje, como spray fijador o simplemente para refrescar la piel cuando estás fuera. Este prodicto no contiene alcohol, está enriquecido con ingredientes hidratantes y tiene un delicado aroma a que hará que quieras más y más.

Pero, ¿dónde encontrarlo? Con tan solo un click lo tienes en la página web oficial de Primor, pero debes darte prisa si quieres hacer con uno (o varios) porque se agota nada más lo reponen.

Cuidados para el cabello

Para que este spray te haga un efecto más notable y durarero tienes que tener una buena base y para ello hay que cuidar el pelo los 365 días del año. Durante los meses estivales, es esencial adoptar una rutina capilar adecuada para proteger tu cabello de los efectos dañinos del sol, el agua salada y el cloro. Para ello sigue los siguientes pasos:

Crema hidratante de Garnier / Primor

Hidratación constante: Aumenta la hidratación usando acondicionador y mascarillas ricas en nutrientes para evitar la sequedad y el frizz. Para ello, la mascarilla de Garnier enriquecida con crema de arroz y leche de avena, es ideal para cuero cabelludo sensible, además, es sin parabenos.

Sombrero o pañuelo: Protege tu cabello del sol con accesorios como sombreros o pañuelos elegantes, evitando la exposición directa. Enjuague pospiscina: Después de nadar, aclara tu cabello con agua dulce para eliminar los residuos de cloro o sal que puedan dañarlo. Productos con SPF: Emplea productos capilares con protección solar para evitar la decoloración y la debilidad causada por los rayos UV. Lavados suaves: Lava tu cabello con productos suaves y sin sulfatos para evitar el resecamiento excesivo. Peinado suave: Opta por peinados naturales para minimizar la exposición al calor y reducir el estrés en tu cabello

Siguiendo estos sencillos tips lograrás ser la reina del verano sin necesidad de estropear tu cabello.