H&M tiene el top que te permitirá ir arreglada pero abrigada en estas fiestas

Cuando vamos a elegir un look para la fiesta de Fin de Año, muchas veces nos encontramos con el problema de que hay prendas monísimas pero que no son las más adecuadas para salir a principios de enero teniendo en cuenta las bajas temperaturas de esta época del año. No nos gusta demasiado la frase «para presumir hay que sufrir», así que preferimos elegir tops como este de la nueva colección de H&M, con el que podemos crear un look de lo más elegante sin pasar nada de frío. ¡Justo lo que necesitamos!

El top más bonito y elegante de H&M

Pero, ¿qué tiene este top para ser tan especial? Se trata de un top cropped efecto pelo con bordado de lentejuelas en color negro. Es un modelo entallado de hombros caídos con cuello perkins y botones ocultos en la nuca. Es de manga larga y tiene detalle de abertura en los puños.

Con el cuello perkins, la manga larga y el efecto pelo podemos estar completamente seguras de que no vamos a pasar nada de frío con él. Por supuesto, sin renunciar a la elegancia y el glamour, porque es un top muy sofisticado para la fiesta de Fin de Año.

Para combinarlo con estilo, H&M nos propone una falda de lentejuelas con efecto pelo a juego con el top cropped. Un modelo de talle alto con cintura elástica, abertura delantera y detalle de flecos de lentejuelas en el bajo. Tiene forro de punto y su precio es de 29,99 euros.

Sin lugar a dudas, un look espectacular con el que nos vamos a convertir en las reinas de la fiesta. Claro que, en lugar de un total black look, podemos apostar por añadir un toque de color con un pantalón palazzo en alguno de los colores tendencia de la temporada, como el fucsia o el púrpura.

Una de las grandes tendencias en el mundo de la moda es el mix de tejidos. Teniendo en cuenta el efecto pelo del top cropped de H&M, podemos elegir una falda midi de terciopelo y unos zapatos de tacón. Para poder bailar toda la noche sin tener que preocuparnos por el dolor de pies, lo mejor es apostar por unos zapatos de tacón ancho y bajo.

El top cropped efecto pelo con bordado de lentejuelas tiene un precio de 19,99 euros y está disponible en la tienda online de H&M desde la talla XS hasta la XXL.