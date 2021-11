H&M tiene el bolso gigante que ha puesto de moda Balenciaga o Weekday y por menos de 30 euros

¿No te cabe nada en el bolso? No te preocupes, H&M tiene el bolso gigante que ha puesto de moda Balenciaga y muchas otras firmas. Ahora lo tienes por poco precio y en dos colores para que puedas lucirlo mientras metas ahí todo lo que quieras. Te descubrimos como es el complemento que todos quieren.

Su precio es de 29,99 euros y aporta un look distinto a cada uno de tus outfits, así que va con aquello que quieras ponerte

Descubre como el bolso de la temporada

H&M tiene el bolso gigante que las grandes firmas de moda han lanzado y no puedes quedarte sin él. Hablamos de un bolso shopper guateado, ligeramente acolchado, con dos asas y cierre magnético oculto en la parte superior. Está forrado bien trabajado, y sus medidas son: profundo 15 cm. alto 40 cm. Y ancho 54 cm. Pesa 365 g, lleva un forro en 100% poliéster 100% y su tela exterior está confeccionada con el mismo material.

Su revestimiento es de tereftalato de polibutileno 100%. Como otras marcas, H&M piensa en el medio ambiente y usa para este modelo materiales más sostenibles: entretela: Poliéster reciclado 100%, tela exterior: Poliéster reciclado 100% y el forro también está realizado con este material reciclado.

Ahora no tienes excusa cuando no sepas donde poner las cosas que debes llevar porque con esto bolso maxi cabe de todo. De esta manera, no solamente puedes llevar el netbook, también te cabe el ordenador portátil más grande, tu móvil, libretas, material de oficina, ropa o bien maquillaje y tus cremas preferidas para poder aplicarte en el rostro cuando hace falta.

Aunque es una pasada, tampoco lo cargues mucho para que no pese, pues necesitamos un equilibrio para no ir sobre pasadas. Sea como sea, este bolso sienta bien a todas y lo puedes llevar con los atuendos que quieras, es decir, con leggings y deportivas, con las botas marcando estilazo y con vestidos. Si tienes un anorak acolchado, entonces irás a juego con este complemento que aporta modernidad. Lo tienes en dos colores: blanco y negro.

Puedes comprarlo on line o bien comprobar si está disponible en tienda, donde lo puedes tocar y probártelo. De todas maneras, en la web de H&M están todas las características para que te lo lleves en un solo click y de la manera más cómoda a través de su web. Adelante al Black Friday con esta pieza que está llamada a ser un must durante este año.