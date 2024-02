Hemos encontrado el clon de las zapatillas tendencia de New Balance: están en Lefties por 25,99 euros

El clon de las zapatillas tendencia de New Balance está en Lefties por solo 25,99 euros, un buen básico que te sacará de más de un apuro. Vas a poder lucirte de la mano de una serie de complementos que se adaptan perfectamente a tus necesidades.

Una opción de lo más recomendable que acabará siendo la que mejor te quede con cualquiera de tus looks son unas zapatillas que son plena tendencia y que seguro que te quedarán bien. Ahórrate unos euros con este clon de las míticas New Balance a precio de saldo.

Las zapatillas tendencia son New Balance

La marca por excelencia de esta temporada es sin duda alguna New Balance, una de las que mejor se adaptan a estas necesidades que tenemos. Una opción de hacernos con un calzado deportivo que nos durará años y años. Habrá llegado el momento de conseguir aquello que necesitamos por menos.

Unas buenas zapatillas que son las mejores aliadas de un tipo de prenda y de complementos que nos sacarán de más de un apuro. Si estás buscando la manera de conseguir el mejor acabado posible, no lo dudes, hazte con este tipo de deportivas con el sello New Balance, pero a precio más bajo.

Lo que las diferencia son los materiales. Evidentemente New Balance vende zapatillas deportivas de más de 100 euros debido principalmente a que están confeccionadas en piel de primera calidad. Son pues, un calzado que te durará años y años en perfectas condiciones, es solo cuestión de hacerte con las mejores zapatillas, eso sí pagando la cantidad justa.

Pusieron de moda el poner la letra de la marca esa N, en el centro del diseño. Algo que han seguido otras marcas incluida esta colaboración de Lefties, de esta manera ponen en valor este tipo de producto de primera calidad y dejan a un lado un detalle que quizás nadie hubiera imaginado. Esa personalidad propia, esa marca que pasa por encima de la propia zapatilla en sí.

El hecho de que sea un diseño en blanco con un color de letra la hace perfectamente combinable con todo. Te quedará una zapatilla deportiva de esas que impresionan siempre con unos acabados que permitirá combinarlas con todo tu armario. Desde el traje para ir a trabajar, hasta un vestido boho.

Estas son las zapatillas de Lefties que clonan las New Balance

Lefties ha empezado una colaboración con Kelme, la marca japonesa que se ha convertido en todo un referente. La calidad precio de los productos de esta marca son increíbles, especialmente cuando descubrimos que al lado de Lefties incluso han conseguido rebajar un poco más sus precios.

La marca low cost por excelencia no ha dudado en colaborar con Kelme para ofrecer ropa y complementos deportivos a un precio de escándalo. No tendrás excusa para no hacer deporte si te basas en todo lo que te ofrece esta edición especial de Kelme que realmente ha dejado a todos con la boca abierta.

Tal como indica la descripción de este producto: “Zapato tipo zapatilla KELME x LEFTIES para mujer. Disponible en varios colores. Combinación de colores y materiales en corte. Cierre mediante cordones a tono. Suela de goma a contraste.”

Una opción que será el que marque la diferencia, teniendo en cuenta que imita el diseño de New Balance pero lo hace con Poliuretano y no en piel natural. Es decir, es un material sintético que nada tiene que envidiar a este elemento.

Nos durarán casi que los mismos años, siempre y cuando cuidemos este tipo de zapatillas. Siendo un básico que seguro que nos acompañarán en numerosas ocasiones. Si estás pensando en hacerte con un buen básico, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo, de conseguir las zapatillas que deseas.

Al ser unas zapatillas blancas y negras, muy básicas, sabes que las puedes llevar con todo. Te sacarán de más de un apuro y gracias a Lefties las tendrás siempre preparadas para triunfar. Hazte con ellas y descubre lo bien que quedan, se trata de un tipo de calzado que te apasionará nada más verlas.

El precio es el principal motivo que te invitará a comprarlas. Teniendo en cuenta que estamos ante un producto de primera calidad que seguro que te sacará de más de un apuro. Es una zapatilla que cuesta solo 25 euros, es casi imposible encontrar un producto de marca por este precio.

Las tienes en dos modelos, en azul y en negro, por lo que podrás elegir la que más te guste o se adapte a tus necesidades. Eso sí, deberás darte prisa ya que tienes estas zapatillas a un precio de escándalo, por lo que no es de extrañar que se vendan como churros. Date prisa y hazte con el clon de las New Balance en versión Lefties.