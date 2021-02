La guía definitiva para ensalzar tu belleza a través de la piel

Mostrar una belleza cada vez más intensa es posible, solo es necesario seguir una serie de hábitos para que nuestra piel pueda verse más brillante y joven. Si no sabes bien qué hacer y crees que puedes ensalzar tu belleza a través de la piel, mejorando tu apariencia, aquí tienes estos tips.

Es la guía definitiva para saber qué debes aplicar. Atención: no vale la pereza, y aplicar estos consejos un día sí y otro no, pues no servirá de nada.

Limpieza extrema de nuestra piel

Para realzar tu belleza a través de la piel, lo ideal es ducharse (o bañarse cada día) y en especial nuestra piel. Dos veces al día el rostro necesita ser limpiado de las condiciones atmosféricas, del maquillaje y del roce de la mascarilla. ¡Verás qué suavidad!

Aliméntate con los mejores productos saludables

Con nutrientes, vitaminas y minerales. Pues solo así nuestra belleza florecerá más gracias a alimentarnos bien y de forma saludable, con aquellos alimentos ricos en fibra, vitamina C y D, antioxidantes y Omega 3.

Exfoliarse los labios y usar bálsamo labios

Si tus labios están algo apagados, con pieles y no lucen nada, en parte porque están tapados por la mascarilla y esto les perjudica, haz que brillen.

Una de las cosas que podemos hacer es aplicar bálsamo labios para protegerlos de las inclemencias del tiempo y restar así sequedad.

Por otro lado, una exfoliación de labios es algo a tener en cuenta para eliminar aquellas pieles secas y células muertas. Lo podemos hacer con varis materiales, como un cepillo de dientes para suavizarlos y darles volumen. Es un truco extendido, pero no te pases y usa mejor aquellos productos para exfoliarlos mejor.

Mascarillas faciales para piel

Tranquilamente desde casa, pásate a las mascarillas de casa para la piel. Primero debemos lavarnos el rostro y luego aplicar un hidratante. Posteriormente preparar una mascarilla casera aplicarla en la piel, dejar que actúe durante 10 o 15 minutos y luego retiramos los restos.

Hidratantes en todo el cuerpo

No solamente debemos cuidar nuestra piel del rostro si no de todo el cuerpo. Para que esté mejor y ensalzar nuestra belleza general, es factible aplicar las cremas hidratantes en todo el cuerpo, además de exfoliarlo como es debido. Esto se recomienda hacer cuando salimos de la ducha.

¡Fuera preocupaciones!

Con la covid-19, parece que los problemas psicológicos han aumentado, y esto hace que nuestra mente dé vueltas. Sentirnos bien por dentro se ve por fuera. Así por muchas cremas que nos apliquemos si no cuidamos nuestro bienestar mental, es complicado que nuestra belleza sobresalga.

Aquí podemos hacer muchas cosas. Primero reducir el estrés, mimándonos y descansando mucho más. Luego intentar tener mucho más bienestar calmando nuestra ansiedad, controlando nuestros pensamientos y emociones. Canalizando estos para encontrarnos cada día mejor. Esto pasa por realizar meditación, respiraciones y también por hacer cosas que nos sientan bien, como nuestros hobbys y reafirmar nuestro pensamiento más positivo.

Cremas antiedad

Cuando las arrugas aparecen es cuando nuestra piel puede perder elasticidad y se ven las facciones algo más alteradas y robustas. Hay que poner remedio con las cremas antiedad. Por suerte contamos con unas cuantas en el mercado y deben ser optimizadas según nuestro tipo de piel y edad, y el nivel de arrugas, pues puede ser que aunque tengamos 40 años, nuestra piel esté más tersa y presente menos defectos. Cada uno es distinto y cada piel también.

Duerme todo lo que puedas

Levantarse temprano te ayudará a realizar muchas de las cosas que puedes hacer durante el día. Pero para esto hay que ir a dormir antes para poder descansar las horas necesarias. La piel debe respirar y se ve mucho mejor cuando dormimos las horas necesarias. ¿O cuál te crees que es el secreto de muchas modelos?

Agua fría

Otro truco de modelo es lavarse la cara con agua fría. Sabemos que en invierno esto puede resultar algo incómodo, pero va mucho mejor para la conservación de nuestra piel.

Crema solar durante todo el año

Aunque en verano nos veamos mejor con un importante bronceado, a la larga, la piel se estropea. Aparecen manchas y arrugas. Por esto otra manera de realzar tu belleza que debes apuntar es aplicar la crema solar , prácticamente todo el año porque el sol está ahí y penetra en la piel también en otoño e invierno. Escoge el protector solar que mejor vaya según el tipo de piel.

Un maquillaje natural

Para verte más guapa, a la hora de maquillarte, debes hacerlo de la forma más natural posible. Elige la base del mismo color que tu piel o de un tono más oscuro para contrastar, aplicar iluminador, corrector de ojeras y manchas, sombras de ojos en tonos rosas y una barra de labios de un color también clarito. Ensalzar tu belleza con estos tips no es nada complicado.