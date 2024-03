La gabardina fluida de Stradivarius que te va a arreglar el look más básico por menos de 40 euros

A pesar de que estamos cerca del final del invierno, y la primavera ya se asoma, aún quedan varios días en los que desearías llevar un trench largo para los días de lluvia. Hablamos de la gabardina fluida de Stradivarius que te va a arreglar cualquier look.

Afortunadamente, las mejores marcas de moda todavía tienen este tipo de prendas en sus colecciones. Al echarle un vistazo al catálogo online de Stradivarius nos topamos con este trench, que te acompañará en esas jornadas largas y lluviosas en las que corres el riesgo de regresar a casa empapada.

Si quieres una prenda realmente de moda y oversize, ésta es una de las mejores alternativas por las que puedes optar antes de que inicie la temporada estival.

¿Cuáles son las características de la gabardina fluida de Stradivarius?

Lo primero que llama la atención de es su cuello solapa, sus mangas largas ajustables con hebillas en el puño y sus bolsillos laterales. Sumado a eso, posee un práctico cierre con doble botonadura y cinturón. Eso te da la posibilidad de ajustarlo o de lucirlo abierto, según las circunstancias.

Por esas características, es una prenda ideal para asistir a eventos semi formales o formales. Es perfecta para reuniones laborales o una salida nocturna.

Y lo interesante es que podrás seleccionar uno de los colores en los que está disponible. Nos referimos al kaki, al negro y a las dos variantes de tono piedra. Cuentas así con colores para diversas situaciones. El negro es insuperable si vas a ir a un evento algo más formal y los tonos claros si lo vas a usar para ir a la oficina.

Con respecto a las tallas, van desde la XS hasta la XL. Son cinco en total, y lo conveniente sería que revises la guía de tallas de Stradivarius por si acaso. Igualmente, en el caso de que hayas seleccionado una talla más pequeña o más grande lo que correspondiera, vas a poder cambiarla o devolverla luego.

¿Cómo es la composición del trench? ¿Cuáles son sus cuidados y su mantenimiento?

Stradivarius utiliza un textil 100% poliéster para la composición de esta prenda. Se trata de un material resistente y duradero, que tiende a envejecer muy bien siempre que se le den los cuidados necesarios.

Los únicos requisitos son lavarlo a máquina pero a no más de 30° C y plancharlo pero a no más de 110° C. Mientras tanto, no debes limpiarlo en seco, aplicar lejía ni blanqueador, ni tampoco meterlo en la secadora. Todo eso puede echar a perder este trench.

Cómo combinar esta gabardina

Es muy versátil y por esto la tienes para combinar en múltiples prendas. Con vaqueros azules son top, tal como propone la firma, pero también con zapatos bajos, botas y hasta con vestidos cortos, que se llevarán en este temporada que empieza, pronto, la más primaveral.

¿Cuál es el precio de la gabardina fluida de Stradivarius?

El precio que tiene esta prenda, que tendrás para varias ocasiones, es de sólo 39,99 euros. Un precio bajo considerando que es una de esas prendas indispensables para el armario femenino.

Suponiendo que tu rutina te obligue a estar buena parte del día fuera de casa, el trench es imprescindible para que las lluvias no estropeen tus outfits.

Otra de sus virtudes es la diversidad de looks en los que puedes incluirlos. Son increíblemente versátiles, y se adaptan a todo tipo de planes.

¿Cuáles son los gastos de envío de Stradivarius?

Todos los gastos de envío a las tiendas físicas son completamente gratuitos, así que sólo tienes que seleccionar la que esté más próxima a tu domicilio. Recuerda, por otro lado, que al gastar más de 30 euros tienes envíos gratis a los puntos de recogida o a la dirección que hayas asociado a tu vivienda.

Si no estás del todo satisfecha, tienes 30 días desde la fecha de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución en alguna de sus tiendas.

Puedes realizar el cambio o la devolución en la medida en que tengas una cuenta registrada en Stradivarius. Si has hecho la compra como INVITADO, debes rellenar todos tus datos y solicitar una etiqueta de devolución. Acércate a cualquiera de sus tiendas y presenta el ticket correspondiente, en papel o electrónico.

Otra solución es devolver el pedido en un punto de entrega. Sólo sigue los pasos que se indican en «Devolución en punto de entrega» de su web o aplicación. Asimismo, en la etiqueta de devolución señalan cómo es el procedimiento para dejar el paquete en un punto de entrega y despreocuparte de la devolución.

Sin embargo, el importe de la devolución en punto de entrega tiene un coste de 1,95 euros. Este coste se deducirá del reembolso de tu pedido.