El furor de las influencers por los zapatos Mary Jane ya es un hecho: si no soportas un tacón alto este es el perfecto

Si los tacones no son lo tuyo y te cuesta andar con ellos, hay una tendencia que te encantará. Son los zapatos Mary Jane, adaptados a tus pies y para máxima comodidad a diario y en fiestas.

Te contamos más sobre estos modelos, como el de Zara que ya puedes comprar por un precio realmente a tu medida.

Los zapatos Mary Jane son para ti

Hablamos de un zapato de tacón ancho tipo mercedita que viene con acabado efecto charol. Lleva detalles como las tiras finas en la parte delantera y acabado en punta cuadrada. Además lleva cierre mediante hebilla en la pulsera del tobillo.

Como hemos destacado, el tacón es aquí importante porque se busca un tacón más fino, corto y no tan exagerado para poder ir cómoda a todos lados. En este caso, la altura del tacón son 4 cm.

Además el confort es total porque lleva la AIRFIT®, plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Con qué está confeccionado

Este zapato está realizado en 100% poliuretano, con forro de 80% poliuretano · 20% poliéster, suela de 100% poliuretano termoplástico, plantilla de 95% piel caprina · 5% poliuretano, contiene al menos 30% caucho sintético reciclado certificado. Desde Zara explican que este material se obtiene a partir del reciclaje de restos de caucho recuperados principalmente durante otras producciones, transformando un residuo en un recurso.

Cómo cuidarlos

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, el zapato no se lava, ni es apto para sumergirse en agua. Además no se usa lejía / blanqueador. Si es de cuero/Charol/Antic se debe limpiar con trapo de algodón seco. No debe limpiarse en seco, no usar secadora, etc.

Cuánto cuesta este zapato tentador

Los zapatos de moda están en dos colores: negro y beige. Su precio es de 39,95 euros y está en diferentes tallas: del 35 al 42, porque hay muchas medidas que tener en cuenta y en función de ello podrás escoger la tuya.

Puedes comprar directamente en la web de Zara para tener estos zapatos en tu casa en menos de lo que crees y te los pones en la próxima reunión o evento. Además vas en total tendencia y esto es algo importante porque lo obtienes por un precio siempre menor y con alta calidad.