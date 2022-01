Desde hace algún tiempo que las tendencias culinarias van introduciendo novedades significativas. La cocina como la conocíamos hace año ha dejado paso a un contexto donde la vanguardia predomina y la fusión pone la magia a los platos. Precisamente con esa idea han ido ganando terreno las freidoras sin aceite. ¿La mayor ventaja? Poder elaborar platos -a priori- pensados como fritos con muy poca cantidad del mismo.

En palabras de los expertos, en tan solo tres años, la airfryer ha aparecido como «un nuevo electrodoméstico, en el cual con muy poco aceite o sin nada, lo puedes freír, y con eso bajas los niveles de colesterol a como se hace normalmente, ya que fríe con aire caliente», explica Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del consumidor mexicano.

Este pequeño electrodoméstico ayuda en la tarea de comer cada vez más sano. Las posibilidades que ofrece son muchísimas, empezando por el ahorro que supone no gastar tanto aceite, un producto que no es económico precisamente. Por si fuera poco, suelen tener un diseño muy ergonómico (dependiendo de la capacidad) y no desprende olores cuando se cocina. Otra ventaja es que sus piezas se limpian con mucha facilidad pues se pueden lavar a manos o en algunos casos introducirlas en el lavavajillas.

Haz una pizza en tu freidora sin aceite

En lo que al modo de cocinar se refiere, estos aparatos tienen la función de freír pero también de hornear, algo que posibilita la elaboración de un plato tan delicioso como la pizza. En tan solo 15 minutos, más 5 de preparación de ingredientes, tendrás hecha la tuya casera, mucho más ligera que una industrial. ¿Sabes cómo? Presta atención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dicas Marcia Luzia (@dicasmarcialuzia.boasintonia)

Necesitaremos:

Mini masa de pizza pre cocinada

Aceite de oliva

Lonchas Jamón (3)

Mezcla de quesos para pizzas (100 gr)

Tomate frito (60 ml)

Orégano (2 gr).

Receta (gangasamazing.com):

Pon a precalentar tu freidora sin aceite a 160 ºC.

Mientras con una brocha `pinta´ la cara superior de la pizza con aceite de oliva.

Mientras con una brocha `pinta´ la cara superior de la pizza con aceite de oliva. Cuando esté lista la freidora introduce la masa en la cesta durante 5 min.

A los 5 minutos saca la base y ponle tomate, queso, jamón y orégano. Mientras deja funcionando la freidora a 160 grados.

A los 5 minutos saca la base y ponle tomate, queso, jamón y orégano. Mientras deja funcionando la freidora a 160 grados. Vuelve a introducirla en la freidora sin aceite a 160 ºC durante 5 minutos.

Si al terminar ves que aún no está cocida del todo, puedes agregar 2 o 3 minutos más.

¡A comer!

El plato estrella: patatas (no) fritas

No es ningún secreto que una de las cosas que más conquista a los compradores de la freidora sin aceite son las patatas fritas. Su textura crujiente simulaba mucho las clásicas hechas en freidora convencional, pero lo cierto es que hechas en airfryer resultan más ligeras y, por lo tanto, más saludables. ¿Cómo prepararlas? Puedes hacerlas naturales o congeladas.

Pela y lava las patatas.

Se recomienda dejarla 30 minutos en agua para eliminar el exceso de almidón

Rocía con unas gotas de aceite la cestilla de tu aparato

Coloca las patatas encima

Salpimenta y adereza al gusto

Programa tu aifryer 20 minutos a 200 grados centígrados

A la mitad de tiempo abre la cesta y remueve para que todas estén doradas por igual

Sirve en el plato y condimenta como prefieras

Churros en la ‘airfryer’

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rubita1980 (@cocinaconcosori)

Puede parecer increíble, pero este electrodoméstico es capaz de freír churros sin necesidad de aceite pero dándole un tacto en boca igual de crujiente. En este caso han de ser congelados ya que la masa de los churros a temperatura ambiente es muy viscosa y se caería por debajo de la rejilla de la cesta. ¡Al lío!