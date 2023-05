Fiebre en Stradivarius con su nueva colección de sandalias

Con el buen tiempo, necesitamos renovar nuestros zapatos. Para que nuestros pies estén algo más ligeros y sobre todo frescos en esta época del año, te aconsejamos esta nueva colección de sandalias en Stradivarius.

En color blanco roto, verás lo cómodas que son y te las llevas a todos lados, incluida la playa y la piscina.

Vibrarás con la nueva colección de sandalias en Stradivarius

Hablamos de las sandalias planas de mujer disponibles en color blanco roto. Lleva el detalle de dos tiras con hebillas y suela dentada. Son las sandalias que deberás tener para todo este verano para ir bien cómoda a todos lados.

Las tienes en corte de 100% poliuretano y forro también en 100% poliuretano. Para que te duren más y no se estropeen, entonces deberás seguir estas especificaciones: no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco, y no usar secadora.

Completa tu look

En la misma web verás que hay cantidad de prendas y también de complementos que debes tener para que puedas ir bien estilosa con tus sandalias.

Es el caso de los shorts de diversos colores, bikinis y trajes de baño, vaqueros para ahora y verano, bolsos en blanco y rafia, además de vestidos en varios colores que te sentarán de maravilla también con estos zapatos.

Dónde se compran

Tienes este calzado en la web de Stradivarius, así compras de forma segura y al momento. ahora bien, puedes consultar en la tienda si la tienes disponible y si vas a pasar por una de ellas las tienes directamente.

Las sandalias tienen un coste de 29,99 euros en tallas que van de la 35 a la 41. Ya tienes la tuya antes de lo que creas. En Stradivarius los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos. ¡Si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de 30€!

Si decides comprar online, los costes de envío son los siguientes: estándar domicilio: 3,95 € ; Express domicilio: 5,95 €; Recoger en tienda gratuito y en el Punto de recogida, a pagar 2,95 euros.

También puedes devolver tus prendas y complementos sin problema: tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución. Sigue las instrucciones de la tienda online para poder hacer las devoluciones que correspondan, lo explica muy claro, si no hay mail y también teléfono para el consumidor. Será una compra segura, lo verás en un click.