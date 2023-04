Las sandalias planas doradas que van a ser un ‘must’ este verano: son increíbles

Si quieres ir bien cómoda también en verano, ya tienes tus favoritas. Las de todas, porque nos han encantado las sandalias planas doradas que serán el must de la temporada.

Atención porque no solamente está en este color si no en tres más. descúbrelo en este artículo, así como también el precio y sus fantásticas características.

Zara presenta las sandalias planas doradas que van a ser un must

Hablamos de la sandalia plana de piel cruzada que tiene varios detalles y podemos combinar con todas las prendas que queramos. Está confeccionada en 100% piel ovina, 100% poliuretano, la suela de 100% poliuretano termoplástico, plantilla de 66% poliuretano termoplástico y 34% poliuretano.

Cuida de tus prendas para que te duren más

Entre otros, desde Zara dan a conocer que debes cuidar de las prendas para que te duren más y así también cuidar del medio ambiente.

Acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medioambiente.

En este caso, las sandalias no deben lavarse ni tampoco sumergirse en agua, no usar lejía / blanqueador, no planchar ni tampoco limpiar en seco. En Zara aconsejan que el Ante/Nobuck/Serraje debe limpiarse con un cepillo suave o esponja dura; y el cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel. mientras que el Ante/Nobuck/Serraje Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

En varios colores

El dorado es uno de los tonos de este calzado que presenta una gran abertura en la parte superior para que vayas más cómoda.

También lo puedes comprar en negro, siendo una zapatilla de piel para las ocasiones más especiales. Mientras que en marrón es uno de los tonos con mayor interés en los últimos tiempos.

En color plata es también metalizado y ofrece elegancia en aquellas fiestas en las que irás durante el verano.

Las compras en la web de Zara

Para tu mayor comodidad, está sandalia está en sus diversos colores en la web de Zara donde comprar directamente.

Su precio es de 25,95 euros en las tallas que van de la 35 a la 42. Realmente tienes muchas opciones, desde colores a tallas distintas para que sea más fácil elegir. Sabes que es la sandalia que debes tener y además es de Zara. Por esto tiene una gran calidad y lo debes tener en cuenta.