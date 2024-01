Fichamos en las rebajas el abrigo de Cortefiel que ya lleva Sara Carbonero

Si las bajas temperaturas del invierno no te dejan disfrutar de las salidas con tu pareja o tus amigas, y no puedes permitirte comprar abrigos de más de 100 euros pero deseas algo de calidad, fichamos en las rebajas el abrigo de Cortefiel. Es de doble faz efecto pelo que debe ser para ti.

En oferta: fichamos en las rebajas el abrigo de Cortefiel

¡Ahorra el 50% en un producto de máxima calidad!

Con este descuento, de los más interesantes dentro de las rebajas de enero de Slowlove, estarás a salvo del crudo invierno independientemente de la sensación térmica externa. Es un producto de máxima calidad que aísla el cuerpo de quien lo lleva, manteniéndote protegida del frío para evitar que pesques una gripe o un resfriado. Y todo ello, luciendo increíblemente.

Como empresaria y creadora de esta firma, Sara Carbonero, lo luce en la web y en la intimidad y está estupenda.

Materiales de calidad

Entre sus principales características podemos destacar que éste es un modelo largo de doble faz efecto pelo de color claro, siguiendo las tendencias actuales del mundo de la moda que se van más para el lado de los blancos, cremas y marfiles.

Posee detalles como un cierre central mediante cinturón en tejido principal y unos bolsillos laterales muy prácticos para almacenar absolutamente todos tus objetos de valor y evitar que se caigan. Caben en ellos las llaves del coche, tus cosméticos y tu móvil.

Asimismo, sirven para guardar las manos cuando estés a la intemperie aprovechando el material mullido de su interior.

En qué tallas se comercializa

Este abrigo doble faz efecto pelo de Slowlove está disponible en cinco tallas, que van desde la XS hasta la XL y te recomendamos seleccionar la talla que suelas usar. Igualmente, cuentas con una guía de tallas en la web de Slowlove por si tienes alguna duda. Allí tienes cantidad de información para poder tener todo claro cuando vaya a comprar esta tienda top que debes tener para esta temporada.

Materiales y cuidados: abrigo de Cortefiel

Este abrigo está compuesto 100% de poliéster y es justamente este material el que lo hace una buena alternativa para el invierno. Siempre que optes por él, los cuidados serán los básicos de cualquier abrigo elaborado en poliéster. Pero vamos a repasarlos.

Primero, aconsejan no lavarlo, no utilizar lejía ni secarlo en secadora. Sugieren limpiar en seco con percloroetileno, planchando a temperatura baja para evitar que el acero caliente de la plancha acabe arruinando el textil con el que es fabricado. Haz caso a las etiquetas porque así tendrás más tiempo el abrigo como si fuera nuevo y te durará durante más tiempo.

¿Cómo combinarlo?

Seguro que se te vienen a la mente varias ideas de looks que tienen a este abrigo como protagonista, pero Slowlove pretende ayudarte con un outfit que probablemente te encantará. Ellos consideran que el mejor acompañamiento para este abrigo son sus botas cowboy de caña alta y piel. Botas que, dicho sea de paso, costaban inicialmente 169 euros y ahora cuestan sólo 69,99 euros, también de rebajas.

Éstas botas están en tallas que van de la 37 a la 41, por lo que la mayoría de las mujeres estarán cubiertas con eso.

Fichamos en las rebajas el abrigo de Cortefiel: cuál es el precio

Debes tener en cuenta que su precio original era de 139,00 euros pero ahora puede ser tuyo por sólo 69,99 euros. Un buen descuento que tienes ahora gracias a las rebajas.

Política de envíos

Los gastos de envío son gratuitos para compras de importe igual o superior a 50 euros como en el caso de este abrigo efecto piel. Por otro lado, el pedido es entregado en un plazo aproximado de 24/72 horas -en días laborables- desde la confirmación del mismo.

Mientras que en Canarias, Ceuta y Melilla, los gastos de envío son gratuitos para compras de importe igual o superior a 100 euros como en el caso de este abrigo efecto piel. Como ya no sería el caso de este abrigo, deberías sumar otros productos al carrito o abonar 19,95 euros en concepto de envío.

Por otro lado, el pedido es entregado en un plazo aproximado de 4/7 días -laborables- desde la confirmación del mismo.

Política de devoluciones

Si te preguntas qué plazo tienes para realizar una devolución, son 30 días naturales desde la compra del artículo en cuestión.

Recuerda que el abrigo debe estar en las mismas condiciones en las que lo recibiste, sin aparentes signos de uso, correctamente etiquetado y en su embalaje original. Suponiendo que no esté como nuevo no podrás devolverlo y no te reembolsarán tu dinero.

Finalmente, cada pedido tiene de UNA devolución de forma gratuita a domicilio. Las siguientes cuestan 5,95 euros cada una, que serán descontados del importe a devolver a tu cuenta bancaria o a la tarjeta de crédito con la que pagaste. No vayas a olvidarlo.