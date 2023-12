Sara Carbonero ha estallado en la Red. Si bien suele compartir pequeñas píldoras de su día a día y sus gustos musicales, entre otras cosas, esta vez, ha ido un paso más allá. La periodista ha reclamado más empatía por parte de aquellos usuarios que se esconden tras su perfil para atacarla por, según ellos, su «mirada triste». Por ello ha compartido una publicación que ya ha sido eliminada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

Las palabras de Sara Carbonero

La periodista ha comenzado la misiva hablando de la mirada triste. «Cuando alguien le dice a una persona que tiene la mirada triste continuamente,

¿ con qué intención lo hace? Con la de animarla seguro que no», ha relatado en un primer momento para después seguir dando su opinión al respecto. «A estas alturas todos deberíamos saber que las redes sociales y en concreto

Instagram es solo una pequeña ventana de lo que en realidad son nuestras vidas. Un porcentaje ínfimo que yo, personalmente protejo con suma cautela», ha continuado.

«Dentro de eso, en mi opinión, se trata de que esa parcela que mostramos y

compartimos sea lo más real y auténtica posible. Ahí está la clave y lo que nos hace diferentes a todos y todas. Si no te gusta alguien, no le sigas», ha explicado Sara a sus más de 3 millones de seguidores. «Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego», ha matizado para después indicar que «mis ojos son así desde el día que nací».

Sara Carbonero en una imagen de archivo / Gtres

Para finalizar el escrito, que ya no existe en el universo 2.0, Carbonero ha terminado haciendo una petición con la que busca más empatía. «Deberíamos controlar más ese tipo de comentarios, como todos los que tienen que ver con cualquier rasgo físico. Y los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados. Más respeto y empatía en este año que está a punto de empezar, por favor. Más amor. No es tan difícil», ha sentenciado.

Sara Carbonero en una imagen de archivo / Gtres

Sara Carbonero se dio a conocer gracias a su trabajo como periodista y su papel de presentadora de la sección de Deportes de Informativos Telecinco, además de su mediática relación con Iker Casillas. Sin embargo, y pese a estar expuesta de cara a la esfera pública, la comunicadora siempre ha optado por la misma fórmula de siempre: la del silencio.

Poco o nada es lo que se sabe de su parcela más íntima y en su perfil de Instagram encontramos sus gustos y aficiones. Es por eso que ha llamado la atención que haya escrito esta profunda reflexión tras varios ataques de los denominados haters. Después de muchos años estando en primera plana mediática por su trabajo y situación personal, Sara Carbonero, inevitablemente, se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país.