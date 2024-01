Fichamos las mejores botas estilo Moon Boot sin tener que gastarte una pasta

Las botas estilo Moon Boot no tienen por qué costar mucho dinero, puedes tener unas de muy buenas sin gastarte una pasta. El invierno hace que busquemos un tipo de complemento que nos acompañará siempre, en este caso unas botas calentitas y seguras con las que destacaremos. Las mejores botas a nuestra disposición han llegado a nuestras manos y lo harán de tal manera que nos permitirán guardar unos pocos euros para lo que está por llegar. Toma nota de cuáles son las mejores botas de estilo Moon Boot del momento, a un precio de escándalo.

Las Moon Boot son tendencia

Quizás sea la primera vez que escuches este nombre, procedente directamente de una lengua que no es el español. Pero no per ello debes empezar a alarmarte, las botas de nieve o las más calentitas de la tienda que hayas visto nunca son estas. Siguen una tendencia que seguro que has visto en otras ocasiones y que seguro que tuviste en tu adolescencia.

La bota cómoda en el siglo XXI tiene otro nombre, una denominación futurista que cumple con todas nuestras aspiraciones. Ha llegado el momento de empezar a preparar el armario para lo peor del invierno que será una realidad en estos días que están por llegar. A partir de ahora ya sabrás lo que necesitas.

Moon boots la marca de referencia, son obra de Giancarlo Zanatta y tienen todo lo necesario y más para trasladarnos al futuro. Son las botas de nieve de toda la vida que se fusionan con la conquista espacial, con ese toque de aventura que queremos incorporar a nuestro día a día.

Entre los años 70 y 80 se vendieron más de 25 millones de estas botas. Las que entonces fueron llamadas las botas acolchadas que marcaron el curso de esta época de esperanza que miraba hacia el futuro por la puerta grande. El espacio era el límite de una progresión que iba en aumento.

En 2023 son plena tendencia unas botas de nieve que se inspiran en estos primeros diseños que hicieron que el mundo entero se rindiera ante un diseño innovador. Lo malo de estas botas es que cuestan unos 200 o 300 euros, dependiendo de los acabados, una buena cantidad de dinero que podemos rebajas con la búsqueda de un diseño idéntico a un precio más bajo.

Estas son las mejores botas baratas tipo moon boot

FRANKLIN DFSH-371006 son el modelo que debes buscar en Krack, la tienda que vende esta joya que ha conquistado a las expertas en moda. De color negro, plateado o dorado tienen un precio realmente bajo y nada tienen que envidiar a esas botas que en los años 70 se convirtieron en toda una innovación de diseño italiano.

Tal como nos indica la descripción de este producto: “¿Buscas un nuevo par de botas de pelo para este invierno? ¡Pues Krack es tu sitio! Estas botas esquimales D.FRANKLIN DFSH-371006 de color ORO ROSADO son ideales para WOMAN que buscan las últimas tendencias a buen precio. Confeccionadas en Otros Materiales son perfectas para caminar todo el día sin molestias. ¡No dejes pasar la oportunidad de hacerte con estas botas forradas que serán el must-have de la temporada!”.

Tienen un tacón de 5 centímetros que no notarás porque va dentro de una plataforma que te hará ganar altura sin perder de vista la comodidad de este modelo. Si te gusta ir cómoda, pero quieres ir también calentita este invierno, es un modelo que no debes dejar escapar, la relación calidad-precio es excepcional.

Es una marca española, la descripción de esta marca es un must que debemos tener en cuenta: “D Franklin es una empresa familiar que fabrica su propia marca de zapatos hechos en España y nace de la unión de dos hermanos para lanzar una nueva línea de moda al canal online. Los zapatos y zapatillas D. Franklin son modelos modernos e innovadores que podrás llevar en cualquier ocasión. Diseños que siguen las últimas tendencias con materiales de la mejor calidad. Esta marca se caracteriza por la exclusiva venta online, convirtiéndose Krackonline en una “ D Franklin tienda ”.

Cada temporada podrás encontrar en Krackonline los mejores modelos de D Franklin como las icónicas botas militares o las zapatillas deportivas que siempre van a ser un acierto para tu día a día.”

El zapato español especializado en comodidad, una marca familiar que lleva años llenando nuestro zapatero de las mejores opciones posibles para combinar con todos nuestros looks. Estas Moon Boots es la mejor manera de empezar a descubrir una marca que seguro que te apasionará, no podrás dejar de comprar un calzado hecho en España de alta calidad.

El precio de estas botas cómodas te dejará con la boca abierta, ahora están hasta rebajadas. Costaban casi 70 euros y ahora son tuyas por solo 59.