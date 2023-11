Las famosas españolas se apuntan a la moda de la balaclava de Zara

Para combatir el frío, de pequeños nos solían poner aquellos gorros que tapaban cabeza y cara. Eran incómodos pero estábamos más calentitos. Ahora los hay más sofisticados como la balaclava de Zara que ya tienen las famosas.

Un ejemplo es Vicky Martin Berrocal que ofrece un look siempre elegante en todas sus salidas y apariciones.

Apúntate a la moda de la balaclava de Zara

Se trata de una prenda totalmente versátil que podemos llevar de diferentes formas. En sus redes, Martin Berrocal nos aporta un look con estilazo que es bien fácil de imitar. Tan sólo necesitas una de las balaclavas de Zara (hay diferentes y de varios colores), unas gafas de sol, y una chaqueta de piel con jersey o blusa debajo. ¡Serás el centro de atención!

Hablamos de la balaclava de punto en canalé que está confeccionada en 54% acrílico, 23% poliéster, 11% poliamida, 9% lana y 3% elastano.

En sus cuidados, acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medioambiente.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Con qué nos ponemos la balaclava de Zara

Con cantidad de prendas, desde vaqueros, deportivas y zapatos bajos para tener ese look mas informal, a vestidos, chaquetas de pelo y zapatos de tacón si vamos a una fiesta y por el camino tenemos algo de frío.

Es el complemento perfecto, nos da la vida, nos ofrece una imagen distinta y de paso no pasamos frío.

Cuál es el precio de este complemento

Lo compras directamente en la web de Zara. Su precio es bien asequible, la tienes por sólo 15,95 euros, en una talla. Y verás que te la puedes poner de diferentes formas, creando un look distinto cada vez que te la pongas.

Las otras balaclavas de Zara

La de color gris es una de las preferidas, pero Zara tiene muchas más. Las tienes en diversos estilos ¡elige el que vaya contigo y complementa a la perfección!

Con brillos

Para estas fiestas, nada mejor que optar por la balaclava en color negro y brillos. Para mayor comodidad lleva cordones ajustables y detalle de hilo metalizado. Su precio es de 15,95 euros y te la pones con tus mejores galas de lentejuelas tanto en chaquetas, vestidos, pantalones y mucho más.

En marrón topo

Tenemos otros colores para que así los lleves con todas tus prendas. Es el caso de la de punto en canalé con cordones. Su precio es de también 15,95 euros y es perfecta para llevar con tu abrigo de color marrón.

En marrón oscuro

En un tono algo más oscuro, tenemos entonces la balaclava que no querrás quitar en este invierno 2023/2024. Está tejida en hilatura con 10% de lana y 27% de alpaca. Acabado en rib dentro de la colección especial Origins. Es de más alta calidad por sus diversos materiales y por esto su precio es de 29,95 euros.

Ya la tienes con jerséis gruesos, blusas, vaqueros y hasta con pantalones pitillo.

En Chashmere

En este caso, tenemos la balaclava tejida en hilatura con 90% de lana y 10% de cashmere. Acabado en rib y en color negro. La tienes por 17,95 euros siendo una de las más llevables de todas por su color versátil.

Para comprar todos estos complementos tienes la web de Zara, con pagos de envíos si lo quieres recibir en casa o bien se compra y se reserva en la tienda física de forma gratis. Mira bien toda la información que tienes en la web.