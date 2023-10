Vicky Martín Berrocal desnuda sus intimidades: «He fingido orgasmos muchas veces»

Vicky Martín Berrocal ha revolucionado el plató de TardeAR este miércoles después de hacer una confesión sexual que ha dejado a todos un tanto boquiabiertos. La mesa de debate liderada por Ana Rosa Quintana se encontraba hablando sobre un estudio que reflejaba que el 25% de personas no tenían cubierto su deseo sexual, es decir, que no estaban satisfechas. Entre ellas, la ex mujer de Manuel Díaz El Cordobés. O por lo menos en algún momento.

Los contertulios se preguntaban «¿cuántas mujeres casadas creéis que no llegan al orgasmo?» Y la respuesta desencadenó la lluvia de reacciones: «No llegan el 68% de las mujeres casadas». Entonces, tomó la palabra la diseñadora para dejar a todos anonadados con su gracejo y locuacidad habitual.

Vicky Martín Berrocal: «Yo he fingido un orgasmo, muchas veces. Es mi verdad» #TardeAR3O https://t.co/CWDSuAye7y — TardeAR (@TardeARtv) October 3, 2023

«Hay muchas mujeres que no saben ni lo que es, que no han tenido un orgasmo nunca», empezaba argumentando Vicky Martín Berrocal. Acto seguido se ha animado a contar su propia experiencia, que es realmente sorprendente: «Te voy a decir una cosa, yo no me escondo, yo he fingido un orgasmo, muchas veces. Lo siento, ¿qué queréis que os diga? Es mi verdad. Ellos no tenían ningún problema, el problema lo tenía yo. No quiero dar pena, simplemente estoy hablando de la verdad». Ante esto, Ana Rosa Quintana era mucho más frontal y escéptica con quien no tenía una vida sexual satisfecha: «Pues chico, si no llegas al orgasmo, divórciate, es que no te vale. Y perdona, no hay que esperar siete años…».

Evidentemente, Vicky Martín Berrocal no ha entrado en dar ningún dato concreto sobre la persona con la que fingió un orgasmo, algo que podría haber sido interpretado como de mal gusto para una mujer que derrocha elegancia. Sin embargo, su última pareja conocida fue el empresario portugués Joao Viegas, con quien estuvo saliendo unos años hasta que rompieron en febrero de 2022. Sobre él, hablaba auténticas maravillas después de dejarlo: «Todo era como una primera vez, y eso en mí fue mágico, la relación fue mágica y un amor puro, entero y sano. No recuerdo una vez que me haya sentido más querida, más amada y más respetada. João es un hombre increíble».

Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares / @vickymartinberrocal

Es la segunda vez en poco tiempo que Vicky Martín Berrocal se convierte en noticia. Hace apenas una semana sufría una lluvia de críticas en redes sociales por parte de quienes le acusaban de haber recurrido a la toxina botulínica -bótox- a lo que ella respondió frontalmente que, además de no llevarlo, cree que las mujeres deben apoyarse y ayudarse mutuamente.

Vicky Martín Berrocal en la playa / Instagram

En un encendido alegato, la modista se defendía: «A mí no me gusta, pero mis amigas lo llevan y creo que las cosas están para usarse. No es ningún problema, yo me pongo plasma y lo cuento, salgo con la aguja aquí metida», decía. Además, desvelaba qué le respondía a los haters: «Yo contesto que me parece triste el comentario viniendo, además, de una mujer, las mujeres estamos para darnos la mano, defendernos ¡Venga ya! ¿También te vas a meter?», se quejaba.