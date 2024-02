La falda de Zara por 25 euros que Marta Ortega ha convertido en tendencia

Marta Ortega ha convertido en tendencia una falda midi satinada de color blanco que se vende por solo 25 euros en Zara. El armario de la heredera del imperio Inditex puede llenarse de cualquier prenda del mundo. Tiene el dinero y el estilo para adquirir piezas de lujo que, seguro que se parecerían mucho a las que vende en sus tiendas, como esta falda midi.

La celebración del cumpleaños de Marta Ortega se ha convertido en toda una declaración de intenciones. Celebra los 40 vestida de la cabeza a los pies de Zara y no es casualidad que tome esta decisión.

Marta Ortega cumple 40 años viviendo su mejor momento personal y profesional

Hace unos años que Marta Ortega se puso al frente del imperio de la moda de su padre, Amancio Ortega. La joven siempre ha tenido un estilo digno de admirar y pese a haberlo tenido todo desde pequeña no ha dudado en apostar claramente por la marca familiar de la que se convierte en imagen.

Acaba de ser madre por tercera vez en ese momento dulce de la vida optó por lucir un vestido de topos que se convirtió en viral. Lucía curvas premamá en Nueva York manteniendo la actividad hasta casi el final de su embarazo. Marta es una mujer trabajadora que no duda en servir de ejemplo.

Ahora con su cumpleaños y una vuelta al trabajo con esta recién estrenada maternidad, nos deslumbra con un total look de Zara entre el que destaca una prenda que ha cautivado a las expertas en moda. Ese estilo working de mujer que no para ni un segundo quieta gana protagonismo de la mano de un total look que todo el mundo puede llevar.

Seguro que sus empleadas toman buena nota de cómo viste Marta al llegar a la oficina siempre impecable con las prendas de la colección de Zara que realmente acaban convirtiéndose en una de las mejores opciones para el día a día. Si estás pensando en comprar una falda para cualquier ocasión, Marta tiene la definitiva.

Lo mejor de esta falda, además del precio, es un estilo que podemos poner en práctica de una y mil formas a la vez. Siendo una de las mejores formas para poder crear un fondo de armario que puede servirte para todo. Desde un básico que puedes empezar a ver llegar a tu armario, hasta una pieza especial para una boda, bautizo o comunión.

Esta es la falda de 25 euros de Zara que se ha convertido en tendencia

Todo lo que toca Marta Ortega lo convierte en oro, pasa lo mismo con las prendas que lleva. Solo con verla a ella luciéndolas ya empiezan a generar un gran interés. Esta mujer sabe muy bien cómo combinarlas y sacarles el máximo partido posible. Tiene unas medidas normales, una vida marcada por compaginar la vida laboral y profesional y también sabe perfectamente qué prendas hay en Zara.

Por lo que acaba siendo todo un ejemplo a seguir. Muchas mujeres se inspiran en ella para sacar partido a las prendas low cost que se acaban comprando en sus tiendas. Marta ha llevado un top de solo 3 euros que podemos encontrar en las rebajas con una falda de nueva colección de 25 euros.

El toque satinado es tendencia. Nos guste o no, estamos ante un tipo de pieza que acabará siendo la que marque la diferencia. Teniendo este toque de tejido lujoso no podemos fallar. El satén lo hemos visto triunfar en vestidos satinados y ahora lo hará de la mano de una prenda tan básica como una falda.

El largo midi se lleva. Hemos visto a la mismísima Letizia Ortiz llevar prendas de este largo. Siendo una de las que también marca tendencia, este tipo de falda queda bien a todas. Ya seas alta o bajita seguro que vas a poder lucirte de la mano de una combinación de prendas con las que seguro triunfas. Si estás deseando conseguir un total look de excepción, empieza por una falda de este tipo.

Podrás combinarla con todo tipo de calzado. Marta las ha llevado con un clásico, unos salones negros también de Zara. Un básico que puedes amplificar de la mano de cualquier zapato. Ya sea una zapatilla deportiva o unas botas, te quedará perfecta una falda satinada apta para todas.

El color blanco combinará con todo y acabará siendo el que marque un antes y un después. Vas a poder lucirte de la mano de este tipo de prenda que será la que se adapte a todas tus necesidades. Es una falda de esas que acabarán siendo las que nos acompañen en numerosas ocasiones.

La puedes llevar a la oficina o al bautizo del hijo de tu mejor amiga, un buen básico disponible en todas las tallas que cuesta solo 25 euros.