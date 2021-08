Falda pareo: la prenda que no puede faltar en tu armario de verano

Todavía queda verano para poder lucir la prenda del momento: la falda pareo. Un diseño ‘low cost’ que nos puede evitar cualquier quebradero de cabeza. Además, gracias a su versatilidad se puede colocar de diferentes formas, incluso podemos hacernos una especie de vestido. Ideal para esos días de playa o ‘pool party’. En tiendas como Zara, Mango, Stradivarius, Pull & Bear se pueden encontrar. Incluso en plataformas online como Shein o Asos. Y si queremos salir de los típicos modelitos, en los mercadillos también suelen venderlos de inspiración boho chic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

No cabe la menor duda de que la locura de esta pieza nos ha creado una nueva necesidad. Lo mismo les ocurre a las celebrities de la talla de las hermanas Kardashian-Jenner o influencer como Marta Lozano o Teresa Andrés Gonzalvo, que demuestran día a día que el pareo no puede faltar en sus mejores conjuntos de la temporada estival. Desde ‘LOOK’ te vamos a mostrar algunos de ellos y cómo lucirlos con mucho glamour. Toma nota y no olvides los siguientes ‘tips’.

Cómo colocar una falda pareo

La forma más sencilla y a la que siempre solemos recurrir es la siguiente. Colocamos el pareo por detrás de la cadera y cogemos ambos extremos para unirlo. Sin embargo, para darle un toque más especial, lo que podemos hacer es en lugar de atarlo en la parte central, lo haremos hacia uno de los lados. De esta manera, la tela del pareo caerá en cascada y creará un efecto diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

También podemos hacer un triángulo con la tela del pareo para después colocarla alrededor de nuestra cintura. Así luciremos un ‘look’ más simétrico y elegante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Incluso si el tamaño de la pieza es de grandes dimensiones podemos hacer una especie de dos piezas: crop top y falda. Para ello, tan solo tendremos que colocar a la altura del pecho los dos extremos para después anudar en el cuello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iera (@ierapaperlight)

Esta temporada las tendencias las marcamos nosotras mismas, pues en cuanto al color se refiere, en verano todo vale. Los hay desde lisos hasta con los estampados más atrevidos. Sin duda, hay un gran abanico de opciones para lucir el tono o modelo con el que más cómodas nos sintamos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Soriano (@msorianob)

Son económicos, versátiles y una inversión asegurada, pues cada año lo podremos reutilizar, ya que la clave para que cualquier ‘outfit’ que luzcamos sea diferente reside en la combinación de los complementos y accesorios por los que apostemos. Echa un vistazo a las marcas de moda y no te quedes sin el tuyo. Y a ti, ¿cómo te gusta llevarlo?