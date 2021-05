Stradivarius es especialista en diseñar sandalias planas que triunfan verano tras verano, pero esta vez se ha superado. Los okobos son los zapatos tradicionales de las maiko, las aprendices a geisha, la parte superior de este tipo de calzado es la fuente de inspiración de esta original sandalia. Su estilo, color y forma, visten los pies de la nueva mujer de este 2021, comodidad, feminidad, elegancia y originalidad, hechas zapato para caminar, correr y disfrutar de cada instante. Si buscas sandalias planas, deja de hacerlo, Stradivarius tiene las que más veras este verano.

Stradivarius ha diseñado las sandalias planas acolchadas más deseadas del verano

Los zapatos son esos complementos que nos dan más de una alegría. En esta época del año en la que pedimos cita para la pedicura en nuestro centro de belleza de confianza, toca renovar sandalias. Queremos que la belleza de esta parte del cuerpo destaque, los pies estarán visibles y mostrarán una parte oculta que debe rebosar feminidad y elegancia.

De nada sirve una buena pedicura sin la sandalia perfecta. Stradivarius sabe muy bien como lucir nuestras uñas al máximo con este tipo de complementos. Podemos ver la elegancia de una prenda que es casi milenaria en estas sandalias que parecen dignas de una geisha, con la misma parte superior que enmarca a la perfección el pie.

Es una sandalia plana muy cómoda que nos acompañará durante las largas jornadas veraniegas. En esta época del año estaremos poco en casa, la playa, la piscina y los encuentros con amigos que no han podido celebrarse estarán presentes. Para llegar hasta ellos, nada mejor que unas sandalias como estas. Combinará con nuestro armario enteros, no hay vaquero, falda o vestido que no quede bien con este complemento.

Los colores son alegría en estado puro. Dicen que el color muestra nuestro estado de ánimo. Con esta colección de sandalias podremos salir cada día con un tono diferente. El verde o el rosa son los más divertidos y escapan un poco de los colores tradicionales que siempre tenemos en nuestro armario. Este verano no hay que tener miedo al color, todo vale.

El precio 19,99 euros nos permitirá comprar incluso más de una de estas sandalias planas acolchadas de Stradivarius. Son un calzado realmente sorprendente y cómodo, el acolchado las convierten en pequeñas nubes que nos trasladarán del Japón milenario de las geishas hasta el mar mediterráneo o la piscina más próxima a nuestra casa. Este complemento enamora a simple vista y vestirá nuestros pies para mostrar su belleza en estado puro este verano.