La temporada de descuentos ya ha comenzado y aunque hay firmas que no darán por iniciadas sus rebajas de manera oficial hasta pasado el día de Reyes, lo cierto es que es hora de echar un vistazo a las colecciones de las distintas marcas para fichar las prendas que queremos que formen parte de nuestro armario en cuanto bajen de precio.

Las rebajas son el momento perfecto no solo para hacernos con prendas de última tendencia que den un aire nuevo a nuestros looks, sino muy especialmente, para invertir en prendas de lo que se conoce como ‘fondo de armario’. Esto supone una serie de prendas y accesorios de carácter atemporal y mayor calidad que se convertirán en un must en nuestro vestidor. Algunas de ellas son los abrigos y dadas las frías temperaturas de los últimos días, ahora es el momento perfecto para invertir en una buena colección que tenga de los más básicos a otros más sofisticados.

Marcas como Mango, Zara, Sfera o Bimba y Lola llevan varias semanas anunciando lo que se conoce como ‘Special Prices’, un adelanto de las rebajas de invierno. Aunque quedan unos días para el pistoletazo de salida oficial de la temporada oficial de descuentos, ya son numerosas las firmas en las que podemos encontrar prendas de abrigo que se pasarán a ser nuestras favoritas los próximos meses. Plumas acolchados, abrigos de pelo, gabardinas… son solo algunas de las piezas que no pueden faltar en tu armario y que ya empiezan a agotarse.

Abrigo clásico

De corte relajado, en silueta ligeramente oversize, perfecto para darle un toque de sofisticación a tus looks. Lo encuentras en H&M por menos de 60 euros.

Abrigo de pelo

De un tiempo a esta parte, los abrigos de pelo se han convertido en una de las opciones preferidas de las influencers para combatir el frio. ¿Te animas a hacerte con uno para tu fondo de armario? Este de Bershka es pura tendencia

Cazadora biker

No es el comodín perfecto para los días de más frío, pero sí una opción de entretiempo que no puede faltar en tu armario. En Stradivarius por solo 69,99 euros.

Abrigo de cuadros

Los estampados de cuadros son un must esta temporada -en realidad todos los años se convierten en una apuesta segura-, así que, ¿por qué no hacerte con un abrigo de cuadros para completar tu vestidor?. Príncipe de Gales, pata de galo o tejido tartán si eres más atrevida, hay múltiples opciones entre las que elegir. Este de Zara, disponible por solo 99 euros.

Plumas

Un buen plumas es el aliado perfecto en los días más fríos. Si es de un color neutro, como el negro, el gris o la gama de los tostados, aún mejor. El largo, por encima de la rodilla, como este, de Mango, que lo tiene todo para ser una de tus compras obligadas estas rebajas.

El de tendencia

Cada temporada hay una prenda que es absoluta tendencia y que si no fuera por eso sería difícil pensar en lucirla. En este caso, los abrigos de colores pastel se han convertido en unos de los accesorios predilectos de las influencers.

Chaleco reversible

A medio camino entre el plumas y el chaleco, esta prenda de Zara causa estragos entre las fashionistas y ha conquistado incluso a la infanta Sofía. ¿A qué esperas para tenerlo?. Será tu gran aliado para brillar en los días más fríos.

El trench

El más clásico donde los haya, pero con un punto novedoso. El trench, la gabardina de toda la vida ahora viene en formato piel, para darle un aire más sofisticado aún a tus looks de invierno.