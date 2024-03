Estas son las modas que vas a querer evitar si no te quieres ver más mayor

A veces hay tendencias, algunas pasajeras, que no quedan bien a todo el mundo. Te contamos las modas que vas a querer evitar para no verte más mayor. son cosas realmente fáciles y que debes tener en cuenta, porque igual todavía no has caído.

Piensa que , con estos pequeños gestos, puedes llegar a quitarte años. Esto engloba moda en cabello, maquillaje o bien vestuario.

Las modas que debes evitar para no verte mayor

Cuidado con los cardados

Una cosa es que un día te quieras hace un peinado algo distinto pero hay ciertos cardados que siempre nos van a convertir en más mayores. Deja de lado la laca y hazte un moño la mar de moderno pero sin que se vea más voluminoso de la cuenta. Si no vas a estropear tu look.

Demasiado maquillaje

Ya sabes que últimamente menos es más en el maquillaje. De hecho, se lleva lo natural, como ir maquillada pero sin que se note. Para esto debes desterrar los colores fuertes en sombras, bases y labios.

Hay que mantener un mismo equilibrio para que nuestra tez este mucho más natural y de paso nos favorezca más. en este caso, podemos aplicar una base de un tono parecido a nuestra piel, luego una sombra de ojos glitter en dorado o plateado para dejar el gloss en color melocotón o solo con un poco de brillo. Verá que tu belleza natural sobresale.

Todo a lo oversize (si no tienes mucha altura)

La moda oversize de ir algo más desenfadada y especialmente más cómoda se impone. Ahora bien, si la naturaleza no te ha dado mucha altura, si te vistes con camiseta ancha y unos pantalones anchos, con deportivas, entonces va a ser un error.

No es que parezcas más mayor, si no que no te va a favorecer en absoluto. Cambia los pantalones campaña por los jeans más estrechos y deja la camiseta ancha, así puedes combinar ambos estilos e irás perfecta.

Mucho estampado: moda para no parecer más mayor

Depende, porque hay estampados geniales que nos ofrecen siempre máxima elegancia. En general, va a ser un tipo de outfit que nos eleva la edad. Por un lado, si pareces más joven te dará esa presencia que buscas para mostrar siempre un look de arreglada y no de adolescente.

En concreto, si nos detenemos en los estampados florales, si nos pasamos con ellos , entonces da la impresión de que estás sobresaliendo más. Opta por piezas con estampados más sutiles o combínalas con prendas más neutras. Por ejemplo, que las flores de tus vestidos sean menos y más pequeñas.

Pero debes ir con cuidado con el tipo de estampado para no sumar más años a tu presencia. Sería una pena.

Ciertos cortes de pelo

El bob, el mulet o el pixie son cortes de pelo de total tendencia. Ahora bien, no quedan perfectos a todo el mundo. Es más, suelen ser algo complicados de llevar. Depende del corte, de nuestra edad, de nuestro rostro, el color de ojos, de la tez… son muchas las cosas que debemos tener en cuenta para atrevernos a cortar de esta manera sin antes tener en cuenta tales factores.

La recomendación es ir a un centro de belleza para que nos puedan valorar lo que nos queda mejor y lo que no.

Color negro en el cabello

Los azabaches son potentes y realmente quedan bien. Pero es verdad que suman años. ¿Por qué? La razón es que con un color de pelo más oscuro se acentúan más las ojeras, las bolsas, las arrugas y las manchas.

En cambio si optamos por unas mechas caramelo o de otro color más claro entonces las facciones suelen endulzarse y restamos años. ¡Nos veremos más jóvenes siempre!

Joyas excesivas: modas para no parecer más mayor

Del mismo modo, usar demasiadas joyas puede hacer que tu aspecto parezca recargado y anticuado.

La recomendación es escoger piezas más simples, más pequeñas, y minimalistas para un aspecto más moderno y juvenil. Puedes combinar con pendientes, colgantes y hasta pulseras del mismo tono, pero no hace falta que todo sea de la misma colección, se ve algo antiguo.

No te pases con el delineador

Cuando usamos un tipo de delineado grueso y oscuro entonces nos pasamos. El resultado es que los ojos ser verán más pequeños y cerrados cuando lo que queremos es obtener el efecto contrario.

Se aconseja entonces aplicar el delineador en menor medida para que los ojos puedan realzarse.

Muchos grumos en la máscara de pestañas

De igual forma, la máscara de pestañas es una buena solución para agrandar e iluminar la mirada. Pero unas pestañas repletas de grumos, eso es que nos hemos pasado con este maquillaje y esto nos hará parecer más mayores.

Con estos consejos ya sabes qué no debes hacer para sumar más años a tu DNI. Hay muchos trucos a aplicar para parecer lo contrario.