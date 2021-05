Todas atravesamos unos días al mes donde podemos encontrarnos mal y hasta tener dolores fuertes y frecuentes, algo incapacitantes para cumplir con nuestro trabajo. Por esto hay un debate en la calle sobre si estás a favor de una baja laboral por menstruación.

Un 69% de las mujeres españolas cree que los dolores asociados al ciclo menstrual están estigmatizados en el entorno del trabajo.

Una encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral, de Intimina, pone de manifiesto que cada vez más mujeres estarían a favor de una baja laboral por menstruación. Y es que 6 de cada 10 mujeres experimentan con frecuencia dolores durante la menstruación y esto puede conllevar a síntomas como dolor muscular o articular, migrañas y debilidad o fatiga.

El informe establece que solo el 26% ha faltado a sus puestos de trabajo cuando ha tenido dolencias menstruales. El 88% de aquellas mujeres que consideran estos dolores como incapacitantes y frecuentes ha acudido al trabajo sufriendo dolor durante su menstruación.

La baja laboral por menstrual, ¿a favor o en contra?

Este estudio concluye que el 67% de las españolas está a favor de la regulación legal de la baja menstrual, aunque un 75% considera que este derecho sería un arma de doble filo, convirtiéndose en un motivo de discriminación en el trabajo.

Las que se muestran más dispuestas a esta opción son las mujeres de entre 26 y 35 años y las de 46 a 55 años, con un 72% en ambos casos.

Curiosamente el grupo de edad que más respaldo ofrece a la regulación de la baja, el de 26 a 35 años, también es el que cree que este derecho podría convertirse en un arma de discriminación.

Algo normalizado en la sociedad

El estudio también hace referencia que el 71% de las encuestadas creen que ir al trabajo teniendo la menstruación se trata de una situación normalizada en nuestra sociedad.

No obstante, al preguntar si han precisado acortar su jornada laboral por sufrir este tipo de dolencias, el 41% de las españolas no han podido hacerlo o lo han hecho con consecuencias negativas, mientras que el 42% considera que la intensidad del dolor no lo ha hecho necesario y un 17% ha podido salir antes del trabajo sin problemas.

Síntomas de la menstruación

Son diversos, como pueden ser, entre otros y según cada mujer: