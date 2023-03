Esta chaqueta de Mango te enamorará: la llevan todas las influencers

Es perfecta para esta primavera. Y además con un color lima superior que queda bien con todo lo que te pongas. Es la chaqueta de Mango que te enamorará, no puedes quedarte sin ella.

Busca tu talla y las señas de esta prenda antes de comprarla. La tienes en la web de la firma y la combinas con muchas otras prendas.

Así es la que chaqueta de Mango que te enamorará

Hablamos de la chaqueta tweed botones nacarados. En tejido tweed, que sabemos que no pasa de moda, es también en 100% algodón, con diseño corto, recto y cuello camisero.

Esta chaqueta es la preferida por todas las influencers porque lleva manga larga con puños abotonados. Para mas detalles, tiene también cuatro bolsillos de solapa en la parte delantera y se cierra a través de botones en la parte delantera, que además tienen efecto nácar.

Diseñada en Barcelona, su composición es 39% algodón, 31% poliéster, 18% poliamida, 4% lana, 4% viscosa, 4% acrílico. Además de un forro en 100% poliéster.

Cómo podemos conservar esta chaqueta

Para que te dure más, tendrás que conservarla en el tiempo. desde Mango dan pistas para saber cómo lavarla.

En concreto, establecen que es mejor no lavar, no usar lejía, no planchar a máximo 110º, y no se puede usar secadora. Siempre es mejor hacer caso de las especificaciones de las etiquetas a la hora de tener esta chaqueta y si se te mancha entonces deberás hacer uso de una limpieza profesional.

Completa tu look

Sin duda, es una chaqueta que vas a lucir durante esta primavera cuando empiece la temporada de terrazas. Y por esto, va perfecta con tops y camisetas debajo como la de color blanco que tiene un precio de 17,99 euros, junto al pantalón de parachute que tiene un precio de 49,99 euros, además de la sandalia de diseño asimétrico y precio de 49,99 euros, sin olvidar las gafas de montura gruesa en color blanco que cuestan 17,99 euros.

Cuánto vale la chaqueta

Tener una prenda de tales características es acertar seguro. Porque vas a quedar bien siempre en todas las situaciones.

Está en la web de Mango y su precio es de 79,99 euros, en tallas que van de la S a la L. es el momento de elegir la talla y de poder comprar online de forma realmente bien fácil. Y de tener entonces la chaqueta que te llega en unas horas donde quieras, sea tu casa o bien en la oficina.