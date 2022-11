Esta blazer de Zara te hará ser la protagonista de la noche

Se acerca la Navidad y, si todavía no has elegido el look para la fiesta de Fin de Año, en la nueva colección de Zara hemos fichado una blazer con detalle de lentejuelas y flecos que no puede ser más ideal para esta ocasión. Aunque te guste un estilo de vestir más clásico y recatado, la entrada del nuevo año es un momento muy especial, y se merece un look a la altura.

No tengas ninguna duda de que con esta blazer lo conseguirás. De cuello solapa y manga larga con hombreros, tiene detalle de aplicación de flecos y lentejuelas. Los tonos metalizados son tendencia en el mundo de la moda, así que el hecho de que sea plateada con acabado brillo es un gran punto a favor.

Como era de esperar con una prenda como esta, se ha agotado en todas las tallas en la tienda online del buque insignia de Inditex a las pocas horas de salir a la venta. Por lo tanto, si quieres hacerte con la blazer, tienes que registrar tu e-mail para recibir una notificación en cuanto vuelva a haber stock, o consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana.

Ideas para combinar la blazer de Zara

La blazer con detalle de flecos y lentejuelas se merece ser la protagonista indiscutible del look, así que, inspirándonos en el street-style, nosotras apostaríamos por un pantalón palazzo y un crop top con encaje de color negro. En cuanto al calzado, unas sandalias o unos zapatos de tacón son la mejor opción para lucir unas piernas infinitas y una silueta estilizada.

También puedes animarte con un vestido de terciopelo negro de largo midi y unos zapatos de tacón con plataforma. La blazer plateada le dará un toque diferente al look y hará que se vea de lo más elegante. ¡Imagínate el efecto tan bonito que crean los flecos al bailar! Con este look, te convertirás en la reina de la fiesta de Fin de Año.

Es una prenda que merece tener un hueco en tu fondo de armario. Está claro que no vas a ponértela a diario, pero te encantará poder echar mano de ella cada vez que tengas una fiesta o una celebración especial. Además de ser muy elegante y original, también es muy cómoda.

La blazer plateada con detalle de aplicación de flecos y lentejuelas tiene un precio de 59,95 euros, y Zara la tiene a la venta en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL.