El espectacular body de encaje de Shein que solo vale 4 euros

Es hora de pensar en nuestro bolsillo. Pues podemos adquirir prendas casi regaladas gracias a las tiendas low cost que nos lo ponen más fácil. Es el caso del espectacular body de encaje de Shein que solo vale 4 euros. ¿Lo quieres? Lo tienes en diversos colores.

Es de tirantes y lleva transparencias en la espalda. No podrás renunciar a este body de encaje por un precio de risa.

Mostramos en body de encaje de Shein de 4 euros

Es el body de tirantes de espalda abierta con encaje en contraste. Está en variedad de colores para que elijas: en azul marino, blanco, burdeos, y negro, y en tallas que van de la XS a la L.

Va a ser tuyo en un clic porque lo compras ahora y lo tienes para disfrutar en diversas ocasiones y todas las temporadas.

En su descripción, es de destacar que es liso, sexy, en encaje en contraste, Espalda al aire, Escamas, con tirantes finos, en tejido elástico, y composición en 70% Poliéster, 25% Algodón, 5% spandex. En sus instrucciones de cuidado está que se puede lavar en lavadora o limpieza en seco profesional.

Además y por este precio es uno de los productos más comprados de Shein y por tanto más comentado. “La tela es de buena calidad, el diseño y el color son iguales a la imagen. La talla es correcta, recomiendo comprar su talla guíense de la tabla de medidas. No duden en comprarlo, 10/10”. “Es muy chulo, lo voy a usar para mi cumpleaños porque es precioso”

“Esta muy bonito, la tela estira, no transparenta, recomiendo pedir una talla menos, según las medidas a mi me correspondía pedir talla L”. “Me encanto de verdad! Es súper casual, lo puedes combinar con muchas cosas, es ligero y a demás no es nada trasparente”.

Lo combinas con lo que quieras porque va perfecto con jeans, con pantalón corto, tanto en verano como en invierno y hasta con faldas. Este body de encaje, y por 4 euros, es ideal en verano, porque así te lo pones tal cual con los tirantes. Pero, a la vez, es ideal para otoño e invierno, siempre que llevemos blazer o jersey encima.

Y como su coste es de risa, lo puedes adquirir en varios colores, así te compras más de uno, y tienes un look distinto, sea en oscuro o viene en tonos más claros.