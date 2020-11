Aplicar el pintalabios no es tan fácil como parece. Y a veces no mostramos los labios que queremos por los errores que sueles hacer con la barra de labios que ni si siquiera sabes. Aunque llevemos ahora mascarilla, esta parte de nuestro rostro aporta magia y la boca debe cuidarse y maquillarse correctamente. Mira estos tips para que lo tengas más claro.

Te damos algunas bases para que realces la belleza de tus labios y no te olvides de exfoliarlos, mantenerlos y maquillarlos como es debido.

Usar uno cualquiera

No podemos aplicar cualquier labial. No todos son iguales y pueden perjudicar nuestros labios si no apostamos por las marcas conocidas del mercado. Si es de mala calidad entonces los labios se resecan.

Pasarnos con la barra de labios

Un error que sueles hacer con este producto es que te pasas un poco. Damos una primera pasada y luego volvemos y quizás ya no hace falta. Con una sola pasada conseguiremos el mismo efecto sin problema. Cuando los labios están algo recargados entonces sumamos años, y todos se fijan en esta parte pero no precisamente porque quede bien.

Un truco es, o bien aplicar una sola pasada o bien intentar quitar un poco con un trocito de papel, pero no lo toques demasiado porque el efecto va a ser lo contrario.

El color es demasiado fuerte

Hay días y momentos en los que no hace falta elevar el color de nuestro pintalabios. Es en los errores que sueles hacer con la barra de labios porque el rojo fuerte no sienta bien a todo el mundo. Suele hacer más mayor e intensifica las arrugas.

En este caso y más si no hemos descansado bien, aconsejamos los colores algo más neutros para labios, como el melocotón o el nude.

Encima de labios algo secos y nada cuidados

Los labios también es una zona de nuestro rostro. Esto quiere decir que también debemos cuidarlos. Es decir, hay que exfoliarlos, aplicar bálsamos, pasarnos el desmaquillador, etc. Si no se resecan y tienen un aspecto algo apagado. Si nos aplicamos el pintalabios encima de un labio algo reseco lo estamos estropeando mucho más.

Te pasas con el gloss

El brillo de labios por si solos ilumina todo el rostro. Pero si nos lo maquillamos de un color algo fuerte y luego le aplicamos el gloss encima entonces nos pasamos. Los profesionales recomiendan dejar un poco de gloss, incluso sin necesidad de maquillar el labio. Así le damos un punto a esta zona que se llena de magia destellos.

Delineador pero no siempre

Algunas personas se aplican la barra de labios directamente sin el delineador. Y el labio se queda igual de fino sin obtener el propósito que realmente queremos, que se vean algo más carnosos. Para obtenerlo, primero hay que pasar un lápiz en el contorno de los labios y posteriormente rellenar el centro con el pintalabios. Estos dos pasos deben hacerse correctamente si no el resultado puede ser un poco desastre.

Elegir el tono que no va con el color de tu piel

Ya hemos comentado antes que no a todo el mundo le sientan bien todos los colores de pintalabios que hay en el mercado. Por ejemplo, en las pieles claras no sienta muy bien el tipo burdeos o colores algo fuertes, así que mejor apostar por los suaves.

Mientras que las pieles oscuras casan más con aquellos colores que llaman la atención y que quedan estupendamente. Esta regla también se tiene en cuenta en verano, porque al broncearnos, sube el color de nuestra piel y podemos atrevernos con otros colores algo más fuertes.

Consejos