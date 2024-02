Efecto buena cara: el trucazo que usa Aitana con un pintalabios que te va a solucionar tus peores días

Para muchas, el maquillaje es la solución a las ojeras y a haber dormido menos. Siempre nos resuelve un mal día gracias al corrector y a sus diversos colores. Ahora tenemos el trucazo que usa Aitana con un pintalabios.

La cantante de moda, que no deja de dar noticias por sus supuestos romances y sobre todo por sus cambios, siempre es seguida por todo lo que hace. Y en las redes ha explicado alguna rutina make up. ¡Nos ha dejado sin palabras!

La cantante de éxitos como Mariposas tiene una rutina total que la deja todavía más guapa de lo que es. Y con el pintalabios aplica un truco que tú también puedes hacer en casa de la manera más fácil.

El labial que se aplica, aunque no sabemos la marca, es rojo algo intenso. Y una vez aplicada esta barra de labios, entonces le da unos toques de este sobre la mejilla y lo difumina. De esta manera ofrece más color al rostro.

Es el conocido rubor de siempre como si hubieras tomado un poquito de sol, pero nada un poco, y de forma disimulada para que la tez esté más brillante y con color. No se trata de un truco nuevo, para nada, pues es algo que ya hemos aplicado muchas veces las que tenemos mucha más experiencia con el make up.

El objetivo es conseguir ese rubor y color especial para que nuestra tez tenga más vida, pues es algo que favorece mucho. Aunque no debemos pasarnos porque cada maquillaje está para su uso, no pasa nada por saltarnos un poquito la norma. Sí deberemos entonces difuminar este color sobre la mejilla para que no se vea tanto.

Como vemos, este efecto buena cara se consigue con un gesto gracias a las combinaciones de maquillaje. “Encima la piel se ve mucho más brillante”, ensalza Aitana resplandeciente.

Más rutinas make up de Aitana

Además de este trucazo con un pintalabios, la cantante hace más cosas para que su cara esté cada vez más iluminada.

Por un lado, se aplica el corrector. Aunque la verdad es que poco lo necesita, por su juventud y porque no tiene ni manchas ni ojeras, pero es verdad que puede ser que un día haya dormido mucho menos por sus conciertos y salidas nocturnas.

En este caso, aplica el corrector YSL que es uno de los más demandados y efectivos. Ella lo usa en diversos lugares de la cara, primero por la ojera, lo sube hasta el final del ojo, y también en laterales de la nariz. Aplica otro corrector más oscuro con prudencia, y luego con una brocha para difuminar y queda total. Así que ya sabes otro de los truquillos de la cantante.

El colorete también

Aunque ya lleva el corrector, el pintalabios que usa también para dar ese rubor que nos encanta, también aplicar colorete, en este caso el YSL colorete rosa. En color rojo algo más claro, lo aplicar por las mejillas con una brocha y para ella, “el colorete nunca es suficiente, nunca”, repite, lo aplica también como sombra de ojos y hasta por la nariz.

Aitana hace broma de ello y dice que muchas veces le han dicho, “te has quemado” y ella responde, “mentira, no me he quemado” “es que me he echado muchísimo colorete”. Y a ella es como le gusta ir, “que parezca Heidi”.

Máscara de pestañas

La cantante también usa la máscara de pestañas porque para ella es lo más importante. Aunque dice que es el look que usa para ir al estudio a grabar, quizás algo exagerado porque no hace demasiado, si ella ya es monísima! Aplica la máscara de pestañas y el resultado es imponente porque realmente sus pestañas se elevan a la perfección.

Aitana también nos muestra su outfit, unos vaqueros gris desgastados y con efecto tie diy además de camiseta negra con tirantes, y unas mangas de manga larga en crochet.

El look de Aitana ha ido cambiando al paso de los años. De la melena larga y la cara más inocente que tenía a sus 18 años cuando entró en OT1, en 2017, ya ha madurado y se ha cortado el pelo varias veces hasta quedarse en una melena más corta que es total tendencia.

Su manera de vestir también es distinta y de los jerséis y vaqueros, ahora es algo más sofisticada pero sin perder el toque casual más propio de su edad. Y los vestidos cortos son sus preferidos en fiestas. Mientras que como vemos, el make up es también distinto. Antes no se maquillaba tanto, ahora acaba rindiéndose a las bases, los correctores y los coloretes. Y como hemos visto, la máscara de pestañas es su preferida para todo. Más intensa en fiestas y menos a diario.