DS propone una experiencia premium más allá de la conducción gracias a los servicios Only You

Ponerse al volante de cualquiera de los vehículos de la gama de DS Automobiles va más allá de la conducción. La marca premium del grupo francés PSA ofrece a sus clientes, con la simple descarga de una app, acceder a la gama de servicios Only You, que ofrece a los propietarios de un DS tres tipos de experiencias que representan el refinamiento y el savoir-faire de la marca.

Only You consta de tres tipos de servicios: DS Club Privilège, DS At Your Service y DS Valet, cada uno de los cuales pone a disposición de los clientes de la marca francesa una gama de experiencias únicas. Desde el momento en el que un cliente compra un coche nuevo de la marca francesa –DS3, DS7, DS9 o el próximo DS4– automáticamente puede disponer de los servicios de Only You sin coste y por un periodo de cinco años. Únicamente necesita descargar la aplicación MyDS, desde la cual podrá gestionar cualquiera de los servicios ofertados por la marca del grupo PSA.

Club Privilège

Qué te parecería disfrutar de un menú de degustación en un restaurante con Estrella Michelin junto a un acompañante o relajarte después de una larga jornada de trabajo en un spa japonés, acudir a conciertos exclusivos, así como a otro tipo de ofertas de ocio innovadoras y personalizadas. El Club de DS te lo permite, y por un precio simbólico de 20 euros por persona. Además, los clientes de DS Automobiles pueden acceder a condiciones especiales en otras firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.

At your Service

Ante cualquier duda, DS At Your Service, que también forma parte de DS Only You, ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y sus productos. Tanto por teléfono como en la app MyDS o la web, un equipo de profesionales, especialmente formado en el universo DS, responde, de un modo personalizado y en tiempo real, ante cualquier pregunta sobre productos y servicios de la marca o ante cualquier incidencia con vehículos DS.

Valet

El lujo según DS también es ayudar a sus clientes con un recurso cada vez más escaso: el tiempo. El servicio DS Valet permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller DS para entregar o recibir un vehículo. Este dispositivo de entrega y recogida de vehículos DS a domicilio cuenta con todas las garantías higiénico-sanitarias y está disponible para todos los clientes de la marca, tanto en operaciones de mantenimiento y reparaciones como para la entrega de vehículos nuevos o de ocasión DS Certified. DS Service Valet dispone de las modalidades Pick Up (recogida del vehículo y, en su caso, entrega del coche de sustitución en el lugar que indique el cliente), Delivery (entrega del automóvil una vez reparado) y Pick Up & Delivery, que combina las ventajas de ambas modalidades.

Asistencia y alquiler

Más habitual es encontrar servicios de ayuda en carretera, de sustitución de vehículos o, como todo el grupo PSA, soluciones de movilidad para los propietarios de vehículos electrificados, como el alquiler de automóviles térmicos de la marca para realizar desplazamientos más prolongados.

Para ello, DS Automobiles ofrece el servicio Assitance. Un servicio gratuito y de por vida del que pueden beneficiarse todos los propietarios de un DS que realice sus operaciones de mantenimiento en algún Servicio Oficial DS.

Ante cualquier tipo de imprevisto en viaje, DS Assistance desplaza un técnico de la marca que intenta solucionar el problema en el mismo lugar y, si es necesario, podría remolcar el vehículo al servicio oficial más cercano. Con la garantía de ofrecer en todo momento una solución para que el conductor y sus acompañantes puedan proseguir el viaje. DS Assistance también brinda sus servicios ante problemas del día a día: desde pinchazos o errores de carburante, pasando por sustituciones de batería o pérdida de llaves.

Con su nuevo servicio Rent a DS, la única marca francesa de vehículos premium se anticipa a los nuevos usos del automóvil. En un contexto en el que el uso de los vehículos está empezando a primar sobre su propiedad, Rent a DS ofrece a los amantes del refinamiento y las altas prestaciones un automóvil de lujo dónde y cuándo se necesitan.

Disponible en cualquier punto de la Red Comercial DS y, próximamente, en la app MyDS, Rent a DS hace posible alquilar un vehículo de la Marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas, para hacer frente a cualquier imprevisto.