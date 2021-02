“Todo vuelve” es una frase hecha aplicable a muchas cosas. En el caso de la moda y la costura ocurre al cuadrado ya que por un lado no hay tendencia que no reaparezca años después de caer en el olvido y por otro la artesanía está viviendo una etapa dorada en la que la costura ha dejado de ser ‘cosa de abuelas’ para conquistar a público de todas las edades.Cristina Moreno es diseñadora de moda y, además, una apasionada de la costura. En su empeño está desterrar del imaginario popular la creencia de que las únicas prendas que se pueden coser en casa son o para bebés o de estilos antiquísimos y para demostrarlo no solo están los patrones que vende y los modelazos creados por ella misma de los que presume en su perfil de Instagram, sino que ha escrito un libro para que cualquiera pueda seguir sus pasos.

‘LOOK ‘ha podido charlar con Cristina en exclusiva y, aunque una de sus grandes penas es lo complicado que resulta vivir de lo que es realmente su pasión, la estilista no pierde la ilusión y habla de la costura de tal manera que parece absurdo no tener un armario lleno de telas y una máquina de coser esperando en cualquier rincón de la casa. “Coso por esa sensación de poder, de libertad y de viajar. A través de las telas, los patrones, los diseños puedo viajar a diferentes épocas, estilos y personalidades. La sensación de que puedo hacerlo, esa frase: » lo he hecho yo», el crear con mis manos algo que puede transmitir tantas emociones, a quien lo lleva, a quien lo ve… es mágico y engancha.”

Bajo el nombre ‘living in flipflops’, Moreno lleva años trabajando en su gran objetivo: “hacer la costura accesible a todo el que quiera, poner a tu alcance todo lo que necesitas saber para crear el armario de tus sueños: con técnicas, trucos, guías, tutoriales… No pasa nada si nunca has cosido, solo hacen falta ganas y dejar que yo te guíe”. Y para ello ha creado ‘Diseña tu armario’, un cuaderno de trabajo que promete ser el punto de partida perfecto para cualquiera que quiera lanzarse a coser su propia ropa.

Como explica la autora, “’Diseña tu armario’ es un cuaderno de trabajo que he creado con la intención de ayudar a todo apasionado del mundo de la costura, un paso a paso para la creación del armario ideal. Toca todos los puntos desde entender tu armario, tu estilo, encontrar tu paleta de colores, hasta preparar tus proyectos, llevarlos al día, organizar tus costuras, guía práctica de telas…”. No hay que olvidar que Cristina Moreno no es una aficionada sino una experta en moda, estilismo y costura y desde esa base ha querido compartir sus conocimientos en el cuaderno que ahora pone a la venta y cuya compra implica también su atención personalizada y consejos; “tiene las técnicas que usamos los diseñadores para crear una colección hacia el terreno de la costura, y con esos mismos métodos te ayudo a concebir tu armario. Un armario que te represente al 100% en el que adores todas las piezas que lo componen”. Según su punto de vista, el proyecto se puede dividir en dos partes, “la primera es que juntos Imaginamos tu armario ideal (estilo, piezas que lo forman, colores…) y la segunda es donde te acompaño durante el proceso de costura de aquello que quieras coser.

‘Diseña tu armario’ se vende en PDF. Por 15€ se puede descargar hasta tres veces y aunque el formato lo hace perfecto para ebook, Cristina recomienda imprimirlo en A4 ó A5 para poder utilizarlo de esa manera manual que tanto valor añadido da a cualquier proyecto.