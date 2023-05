Las diez normas estilísticas inquebrantables para Catalina Middleton

Es sabido por todos que los miembros de cualquier Familia Real cuentan con un equipo estilístico que les aconseja sobre los colores y las telas que mejor les quedan de cara a sus actos públicos, y Catalina Middleton no iba a ser menos. La esposa del heredero al trono británico se ha consagrado como una de las sucesoras de Diana de Gales en lo que a moda se refiere. Un título dotado de una gran responsabilidad respecto a la población, sobre todo teniendo en cuenta que Lady Di fue una de las figuras royal más queridas de todos los tiempos. Es por ello que la actual princesa de Gales prefiere ir a lo seguro y no hacer uso en público de algunas prendas y complementos que LOOK ha enumerado en este post, después de que la tiktoker Carmen Santaella los sacara a la luz, que probablemente te sorprendan.

La primera de ellas son las sandalias. Teniendo en cuenta que las temperaturas en el Reino Unido tienden a ser bajas a lo largo del año, es probable que no esté entre los planes de Catalina el de hacerse con este tipo de calzado, decantándose por salones sea cual sea la estación par así lucir elegante y adecuada a su tierra natal. Pero este no sería el único calzado «prohibido» para la esposa del príncipe Guillermo, ya que tampoco hacía uso de cuñas, al menos delante de Isabel II, ya que no se trataba de una alternativa que a la soberana le gustara precisamente. Por otro lado, una de las combinaciones que nunca jamás lleva a cabo la cuñada del príncipe Enrique es la de las zapatillas y bolso, ya que probablemente considera que son dos complementos que quedan mejor por separado que de manera conjunta. Todo ello, eso sí, haciendo uso siempre de medias cuando se decanta por un look que deje sus piernas al descubierto, ya que no está bien visto el no hacer uso de estas prendas si perteneces al clan Windsor.

En lo que a los colores se refiere, hay uno en concreto que nunca ha sido escogido por Middleton. Este no es otro que el naranja ya que, dada su colorearía, se trata de un tono que no sentaría tan bien como otros a la princesa, razón por la que prefiere probar con otras opciones. Del mismo modo, tampoco suele llevar esmaltes de uñas que puedan resultar llamativos, aunque en una que otra ocasión esporádica ha roto esta regla no escrita al seleccionar, por ejemplo, el rojo.

Otro de los detalles que llama la atención del estilismo de la nuera del rey Carlos es que no suele hacer uso de vestidos con escote bardot, ya que se trata de una forma que puede resultar incómoda a la hora de estirar el brazo para dar la mano a otras personas. Tampoco lleva, por obligación, objetos brillantes antes de las seis de la tarde excepto su anillo de pedida, razón por la que tiene que dejar guardados sus diamantes para momentos posteriores a esa hora.

Por último, tampoco suele utilizar los bolsos que probablemente haya heredado de Diana de Gales y que actualmente serían joyas de valor incalculable, de la misma manera que no se decanta por otro reloj que no sea su tradicional Cartier.