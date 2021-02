Este viernes, 5 de febrero toca vestir de rojo. Y no porque se trate de una campaña relacionada con el mundo de la moda, aunque le afecte. Se trata de una iniciativa que va mucho más allá. Todos los años, el primer viernes de febrero se celebra el Día Mundial de Vestir de Rojo para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, tal como explica la campaña ‘The Heart Truth’. Se trata de una iniciativa que surgió a principios de la década de 2000, en concreto, en el año 2001 en Estados Unidos de la mano del ‘National Heart, Lung and Blood Institute’ (Nhlbi), una organización que pretende dar a conocer los riesgos de las enfermedades cardíacas a las que se enfrentan las mujeres.

Esta campaña lleva como lema La campaña que lleva como lema «la verdad acerca del corazón» y tiene como objetivo primordial aumentar el conocimiento sobre los problemas cardíacos y sus factores de riesgo entre la población femenina, con el fin de divulgar sus causas y posibles síntomas, así como de tomar conciencia para prevenir esta patología.

Desde hace algún tiempo, el mes de febrero se ha convertido en el mes del corazón en Estados Unidos y en el Día Mundial de Vestir de Rojo son muchos los que salen a la calle vestidos de este color para apoyar la lucha contra las enfermedades cardíacas, una de las principales causas de mortalidad entre la población femenina. Según datos de la American Heart Association, a día de hoy, las enfermedades cardíacas y los ataques cerebrales suponen la causa de la muerte de una de cada tres mujeres, algo que podría revertirse si se tiene en cuenta que casi el 80% de los casos podrían prevenirse.

Aunque esta iniciativa empezó siendo un acto localizado en Estados Unidos, gracias a la globalización y las redes sociales se ha convertido en un fenómeno con repercusión en todo el mundo. De hecho, numerosos organismos de salud apoyan la iniciativa, incluida la Fundación Española del Corazón que también promueve la celebración del Día Mundial de Vestir de Rojo.

Al margen de las importantes implicaciones que tiene este día para salud cardíaca, en especial para la femenina, lo cierto es que el rojo es uno de los colores que más fuerza y relevancia tiene en el ámbito de la moda. A lo largo de la historia, han sido muchos los looks en rojo que han quedado grabados en la memoria colectiva. El mítico traje rojo con amplio escote que Julia Roberts lució en su velada en la ópera en “Pretty Woman” junto a Richard Gere, los looks en carmesí de Kelly LeBrock en la película “La mujer de rojo”, por no hablar de los outfits de este tono de Escarlata en “Lo que el viento se llevó”. De rojo también vestía Caperucita, la princesa Grace Kelly es su etapa de actriz, en filmes como “Crimen Perfecto” o la inolvidable actriz Audrey Hepburn en “Una cara con ángel”.

Rojo es el color que se asocia a España y del que la reina doña Letizia ha hecho su fetiche, pero no es la única. El rojo Valentino define una tendencia a la que han sucumbido desde Carolina de Mónaco a Naty Abascal por su elegancia, sofisticación y fuerza. No te pierdas nuestra galería de looks en rojo en una jornada en la que tú también apostarás por el color con más corazón.