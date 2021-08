Los descuentos de Lefties no tienen rival: conoce cuáles son

En las rebajas nos esperan todas aquellas prendas que no pudimos conseguir durante el año. Ya sea porque ya habíamos hecho suficiente gasto, por qué no encontramos nuestra talla o por qué no tuvimos tiempo de aprovecharlas. Anota los descuentos de Lefties, que no tienen rival.

Así que no por casualidad es la temporada favorita de muchísimas personas, pero si hay algo que también nos encanta de agosto es que con él llegan las segunda rebajas.

Además, por si todavía no te ha dado tiempo de mirar cuáles son los ítems más destacados de cada marca, a continuación te dejamos una selección de los artículos más interesantes de Lefties que más están triunfando entre las clientas en este segundo periodo de rebajas.

¿Te apetece estrenar un nuevo vestido de verano

Si hace tiempo que estás buscando hacer una compra de la que sentirte orgullosa, hazte con uno de los femeninos vestidos que hay en la selección de rebajas de Lefties y elige según tus preferencias si te apetece más uno bordado y en color mint o uno de estilo camisero ¡lleno de flores pequeñitas!

Sea como sea, experimentar el sentimiento de estrenar con un vestido nuevo no te costará más de 5€ porque están todos los diseños ¡con más del 60% de descuento! No te recomendamos dejar pasar la oportunidad porque seguro que a estos precios las tallas vuelan antes de que puedas darte cuenta.

Se llevan las prendas coordinadas ¡y te las puedes llevar al 70%!

Cortos, largos, estampados, lisos… los conjuntos de dos prendas ya no solo se llevan como pijama sino que ahora ¡suponen una de las tendencias que más triunfan esta temporada!

En este impresionante remate final low cost, la marca ofrece desde conjuntos deportivos de mallas y sujetadores, hasta combinaciones en punto ¡e incluso camisas en clave crop con shorts combinados! ¿Con qué opción te quedas?

Disfruta de la selección de rebajas más colorida del verano

Da gusto entrar en la selección de rebajas y ver que las prendas en promoción son alegres y que están llenas de colores vivos, pues seguro que en alguna ocasión has ojeado rebajas en las que ya no queda nada que valga la pena y todo parece haber quedado allí como por descuido ¿no es cierto?

Por suerte, en este segundo round que Lefties celebra, encontrarás colores tan bonitos y en tendencia como el celeste, el lavanda o verde menta en prendas de satén, popelín e incluso en tejidos vaporosos ideales para el calor. ¡Son los descuentos de Lefties!