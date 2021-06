Cortos, bicolor y Split, así serán los pantalones para los meses estivales

Te contamos cómo serán algunas de las piezas estrella de este verano. Los pantalones para los meses estivales vienen cortos, bicolor y también Split. Escoge el que te vaya mejor, o todos a la vez.

Descubre todos lo que se llevará esta temporada ¡para que puedas hacer una compra útil que te llene de satisfacción durante todas las vacaciones! ¿Tienes papel y boli?

Apuesta por prendas inferiores cómodas y fresquitas

Se llaman pantalones ‘split’ y necesitas uno en tu armario

Esta tendencia te va a encantar porque es de lo más adaptable a tu propio estilo, tanto si prefieres llevar pantalones más anchos como si te gustan estrechitos y también si te gusta que sean largos hasta el tobillo como si los prefieres más cortitos.

La clave se encuentra en el cortecito que encontramos en la parte delantera de cada camal y que consigue una ilusión óptica en la que parecemos más altas y en la que el calzado cobra protagonismo (por lo que es recomendable elegir zapatos con plataforma o con algo de tacón).

Tanto combinados con un crop top como con una camisa oversize, son un acierto para infinidad de ocasiones, así que hazte con los tuyos y disfruta de la tendencia.

Jeans bicolor y con un toque ‘artsy’ que recuerda a un buen trabajo de upcycling

Aunque el año pasado ya jugamos con esos pantalones tan originales en los que cada pernera era de un color distinto (combinando Black&White, distintos tonos de azul vaquero o incluso con contrastes tan increíbles como el que consigue el duo rosa y rojo), este año los pantalones recobran un poco la simetría y lo que proponen las últimas tendencias para que juguemos con los colores es añadir en los bajos, otra tela en los laterales para conseguir un efecto acampanado.

Aunque si sabes coser puedes hacerlo en casa siguiendo alguno de los múltiples tutoriales que han ayudado a que surja esta tendencia, cada vez son más las marcas que venden estilos muy similares, así que si te apetece probar un estilo bicolor diferente hazte con uno de ellos ¡y prepárate para que te pregunten si los has cosido tú!

Y por supuesto ¡que no falten unos pantalones cortos para los días más calurosos!

Ni paperbag jeans, ni shorts apretados y ni siquiera los cómodos shorts que consiguieron conquistarnos hace años, este verano retomamos las bermudas con más fuerza que nunca ¡y lo hacemos consiguiendo que parezcan una prenda de arreglar!

Aunque es cierto que normalmente las asociamos a un look más infantil, esta temporada las hemos visto para adultas -de lo más estilosas- en colores cítricos y muy llamativos como el naranja, el verde, el lila o el fucsia ¡e incluso completando looks veraniegos de oficina o consiguiendo que un total look white muy elegante sea un poco más llevable cuando aprieta el calor!