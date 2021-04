Sabemos que las zapatillas deportivas Air Jordan vuelven a ser tendencia como ya lo fueron en los 90 y a comienzos de la década del 2000. No hay influencer o famoso que nos la lleve combinándolas además con todo tipo de «looks» pero no nos engañemos, llevar unas Jordan de estilo «retro» no es tan fácil como parece y no es solo cuestión de dinero. En la mayoría de casos se trata de modelos agotados imposibles de conseguir por lo que Bershka nos los pone fácil y lanza unas zapatillas que seguro harán las delicias de cualquier amante de las Air Jordan.

Descubre las zapatillas de Bershka perfectas para fans de las Air Jordan

Pertenecientes a la nueva colección de primavera-verano de Bershka, nos encontramos con unas zapatillas de bota que cuentan con un diseño que nada más verlas nos llevan a pensar en los modelos más clásicos de las Air Jordan y también, en las lanzadas el año pasado en colaboración con Dior, que han sido quizás las zapatillas de NIKE y DIOR más buscadas de los últimos meses, hasta el punto de hacerse protagonistas el pasado mes de Enero durante la inauguración presidencial de Joe Biden, ya que uno de los ayudantes de la vicepresidenta Kamala Harris llevaba una de las pocas zapatillas Air Jordan-Dior puestas a la venta y Twitter se revolucionó nada más verlas y descubrir lo bien que les queda ese color gris que han elegido para ellas.

Y es que las zapatillas de Air Jordan y Dior son una edición limitada imposible actualmente de conseguir a no ser que las compres (de segunda mano) por algo más de 10.000 euros, por lo que Bershka nos las acerca a su manera con unas zapatillas similares, aunque evidentemente mucho más económicas ya que solo cuestan 39,95 €.

Unas zapatillas que son también de color gris, combinado con el color blanco y que cuentan con una tira de velcro, tal y como lucen también casi todos los modelos de Air Jordan 1.

Un calzado que marca tendencia y que comienza a hacerse viral de modo que si te gustan, no tardes demasiado en ir a por ellas, aunque debemos advertir que pertenecen a la línea de calzado masculino de Bershka de modo que en el caso de ser chica y tener el pie pequeño que sepas que desgraciadamente solo las venden a partir del número 39. De todas maneras, cuentan en la sección de mujer con modelos similares aunque no del mismo color. Zapatillas de diseño muy parecido a las Air Jordan 1, en colores como el blanco o el negro.